‘Welcome 2 America’, el disco póstumo de Prince que profetizó la injusticia social

Hay una fecha que todos los fans de Prince recordarán para siempre. El 21 de abril de 2016, el genio de Minneapolis falleció, dejando un enorme hueco en la industria de la música y un legado descomunal. Además de los grandes discos legendarios de los que siempre podremos seguir disfrutando, una de las mejores noticias es la cantidad de material que aún no hemos escuchado. Prince escribió y compuso una gran cantidad de música, y ahora, cinco años después de su pérdida, podremos escuchar parte de ella.

Welcome 2 America ya está disponible, y es un disco póstumo que aglutina muchas de esas canciones que nunca vieron la luz. Es un material discográfico que el músico pensó y perfiló como uno de los álbumes más importantes de su carrera. Sin embargo, pese a que todo estaba listo para ser lanzado, nunca vio la luz por razones que no han trascendido. Prince prefirió trabajar en otras canciones y discos, descartando seguir trabajando en esta música.

Han pasado once años, y ahora podemos escuchar de forma póstuma este álbum de Prince, lanzado por sus herederos a las plataformas digitales. En las últimas semanas, pudimos escuchar los primeros adelantos, pero ya está disponible al completo. Welcome 2 America es uno de los discos más especiales de Prince, con una temática muy actual y unas letras que conviene pararse a analizar. Y es que nunca dejó atrás ese toque artístico que lo caracterizó, incluso para componer canciones intensas centradas en el contexto político y social en el que se encontraba.

Pongamos todo en contexto. En 2010, Prince estrenó su decimotercero disco de estudio, 20Ten, y a pesar de su gran campaña publicitaria no alcanzó el recibimiento que se esperaba por parte de la crítica y el público. Lo que no sabíamos es que el músico también había grabado otro álbum con un concepto mucho más interesante. Welcome 2 America se escribió en un momento en el que Barack Obama había llegado a la presidencia de Estados Unidos como el primer afrodescendiente que lideraba este país. Sin embargo, a pesar de este hito, la comunidad negra seguía fuertemente marginada, y los derechos humanos seguían en peligro y el racismo seguía siendo una de las principales lacras de la sociedad.

Prince - Born 2 Die

Uno de los temas que contiene este disco, Born 2 Die, se compuso en base a un acontecimiento concreto. Tal y como afirmó Morris Hayes, el productor que trabajó con Prince, a Consequence of Sound, el músico había compuesto esta canción después de escuchar un discurso del filósofo y defensor de los derechos de los afroestadounidenses, el Dr. Cornel West. En este tema, incluye todas las referencias musicales de su cultura y expone en su letra su preocupación sobre el creciente impulso de la injusticia social.

El propio Prince comentó en esta época a NME que este material discográfico habla de las relaciones sociales, de la división política y de la tecnología en una sociedad cada vez más alienada. "El mundo está plagado de desinformación. La visión del futuro de George Orwell está aquí. Tenemos que permanecer firmes en la fe en los tiempos difíciles que se avecinan", decía Prince.

La inmensa gira del disco que nunca se publicó

Todo estaba preparado para el glorioso lanzamiento de Welcome 2 America, con una promoción a la altura de las expectativas. El artista se embarcó en una gran gira de 72 fechas por Estados Unidos, gran parte de Europa, Canadá y hasta Bahamas. Arrancó en diciembre de 2020, y a lo largo de un año, además de interpretar sus grandes canciones y de versionar temas de artistas como Michael Jackson, presentó algunos temas de su nuevo disco. A pesar de todo este despliegue y de la gran expectación, Welcome 2 America nunca vio la luz. Nadie dio explicaciones sobre lo sucedido, sobre la decisión de guardarlo. Prince siguió adelante con su carrera como si nada hubiera ocurrido y llegó a publicar cuatro discos más hasta 2016.

Una década después de que se compusiera este álbum, vivimos uno de los acontecimientos más crudos en relación a la violencia policial contra de la comunidad afroamericana en Estados Unidos. El asesinato de George Floyd conmocionó al mundo entero y propició el nacimiento del movimiento Black Lives Matter para proteger los derechos humanos.

Prince, en un directo durante la gira 'Welcome 2 America' en el Madison Square Garden de nueva York en 2010. / Kevin Mazur/NPG Records 2010

Desgraciadamente, seguimos inmersos en un momento complicado para la comunidad negra. Casi de manera profética, Welcome 2 America tiene casi más relevancia ahora que en el año en el que se grabó. Si lo pensamos con la perspectiva del tiempo, tiene sentido que este disco aparezca en 2021. Su contenido no está anticuado, por el contrario, parece más oportuno que nunca por esta época tumultuosa que estamos viviendo. Además, la figura de Prince en ese 2010 ya no era tan reconocida como en épocas anteriores, de forma que este trabajo podía haber sido pasado por alto por un público que anhelaba al Prince más genuino. El disco póstumo de Prince garantiza más atención, enfocada más directamente, de la que hubiera recibido hace once años, la atención que merece plenamente.