Tom Brusse: de la segunda oportunidad con Melyssa Pinto a la segunda oportunidad con Sandra Pica

De La isla de las tentaciones a La capital de las tentaciones. Porque si hace unas semanas os contábamos que Tom Brusse y Melyssa Pinto se habían dado una segunda oportunidad en su paso por el programa, hoy la prensa del corazón se relame con los titulares de la segunda oportunidad de Tom Brusse con su ex Sandra Pica.

Aunque a estas alturas después de todo lo que hemos conocido de los tres protagonistas de este triángulo amoroso ya no podríamos decir donde empieza el amor, termina la amistad y termina el amor y empieza la amistad. Tom y Melyssa llegaron al reality como pareja y él se lió con una soltera.

Ese fue su final. O más bien su punto y seguido porque volvieron a protagonizar sonadas imágenes en directo con abrazos, besos y una reconciliación que le vino como anillo al dedo a la audiencia del formato. Porque en todo este vaivén de emociones y toda esta ida y vuelta amorosa, Sandra Pica era la soltera en cuestión. La tentadora.

Empezó entonces una relación con el francés una vez de vuelta en España y lo suyo ha sido una montaña rusa de emociones y polémicas que han ido relatando en distintos platós de Mediaset. Participaron juntos en La casa fuerte y han vuelto a tomar protagonismo en Supervivientes. Porque allí se fue Tom y a ella la distancia le sentó de perlas hasta el punto de darse cuenta de que sin él era mucho más feliz. Decidió volar a Honduras para cortar con Tom, aunque lo hizo de una manera más ambigua. Pero a ella le bastó y empezó una nueva vida de soltera.

Sandra ha estado desde entonces en el centro de la polémica por sus filtraciones, su ingreso hospitalario y su supuesta influencia en lo que pasó con Julen y su abandono en otro reality. Ella ha salido al paso de las acusaciones y parece que también ha seguido el camino de vuelta hacia Tom Brusse porque ambos han sido pillados compartiendo una tarde de comida y compras por Madrid.

Todo ello apenas una semana después de que asegurara de que no había pasado nada con su pareja y que había bloqueado al frances: "Con Julen no hay cosa, yo estoy aquí, estoy súper desconectada. He vuelto a Barcelona, quiero zanjar mi vida en Madrid, menos mis amistades y pasar página. A Tom he terminado bloqueándole".

Pero la vida en las redes sociales no es la vida en la realidad y ambos han sido vistos compartiendo una divertida tarde en compañía. Y mientras más se habla de esta pareja en las páginas de la prensa rosa, más popularidad ganan y más probabilidad tienen de aparecer ocupando minutos de televisión con su posible relación. Todo salseo...