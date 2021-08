'Alta Tensión' llega a Telecinco con Paco de Benito, un ganador de 'Pasapalabra' que ya va a por todas

Christian Gálvez ha vuelto a Telecinco y lo ha hecho en compañía de un viejo conocido. El presentador de televisión que estuvo durante 12 años al frente de Pasapalabra cuando este concurso se emitía en Mediaset, estrenó ayer en la que es de nuevo su casa el concurso Alta Tensión, un formato que ya tuvo al frente a presentadores de la talla de Constantino Romero, Luis Larrodera e Yvone Reyes.

Pero Gálvez no volvió solo. En su debut al frente del renovado concurso de cultura general le acompañó un viejo conocido que ya promete en el nuevo concurso de Telecinco. Se trata de Paco de Benito, un hombre que en 2014 consiguió pasar a la historia de televisión convirtiéndose en uno de los pocos ganadores del bote de Pasapalabra y llevándose a casa un premio de 362.000 euros.

Y el de Toledo no defraudó. El nuevo concursante de Alta Tensión demostró por qué Telecinco había confiado en él para el estreno de su renovado programa y se convirtió en concursante con continuidad al proclamarse ganador de la noche y llevarse los primeros 1.000 euros.

Eso sí, el ex de Pasapalabra no logró hacer pleno y no se llevó el bote de 54.000 euros que el formato tenía preparado para su primera aparición en la parrilla. El participante se enfrentó a la prueba Minuto Diabólico, la última del programa, pero no logró conquistar los siete aciertos que le hacían falta para llevarse el dinero a casa.

Paco de Benito, tiene una larga trayectoria en televisión

Además de haber sido ganador de Pasapalabra en 2014, Paco de Benito también se ha dejado ver en más ocasiones a través de la pequeña pantalla. El concursante llegó por primera vez a Pasapalabra en el año 2009 y después de hacerse con el cuantioso bote del concurso de Telecinco se convirtió en el único exparticipante de este tipo de competiciones en sumarse a Supervivientes, el reality de supervivencia de Mediaset.

De Benito viajó a Honduras en 2016 y allí, en Cayos Cochinos, trató de buscarse la vida junto a personajes televisivos como Mila Ximénez, Yola Berrocal, El Dioni, Suso Álvarez, Antonio Tejado, Carla Barber y Jorge Díaz, quien se proclamó vencedor de la edición.

Ahora, tras cinco años apartado de los focos, Paco de Benito ha vuelto a ponerse delante de la cámara con un objetivo claro: ganar el bote de Alta Tensión. El toledano quiere hacerse por segunda vez con el dinero de uno de los concursos de Telecinco para ayudar a su pareja, una mujer cubana, a traerse a su familia a España.