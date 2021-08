Black Eyed Peas lanza ‘Hit It’, su nuevo tema con sabor urbano con Lele Pons y Saweetie

Por si había alguien que todavía tenía dudas, Black Eyed Peas confirma en su último tema su apuesta definitiva por los ritmos urbanos y latinos. Hit It es el nombre de la canción que nos trean para seguir con el volumen bien alto en lo que queda de verano.

Para ello, Will.i.am. y los suyos se han juntado con dos voces femeninas para crear una composición redonda. Lele Pons pone los ingredientes latinos, combinando su voz con la de los otros vocalistas. La rapera Saweetie, por su parte, nos regala el sabor más urbano para darle un toque distinto y pegadizo.

Además, siguen con la buena costumbre de introducir palabras en nuestro idioma que tanto tiempo les lleva funcionando. En este caso, tiene lugar en el estribillo, en el que intercalan "dámelo" con las dos palabras del título de la canción.

Por ahora, solo nos han dejado el audio, pero seguro que pronto tendremos el videoclip que se merece este lanzamiento:

Black Eyed Peas - HIT IT (Official Audio) ft. Saweetie, Lele Pons

Las dos cantantes que hacen el feat de Hit It recogen el testigo de otros músicos latinos que han acompañado a la banda de Los Ángeles en los últimos años. Shakira en Girl Like Me (¡menudo fenómeno viral en TikTok!), Ozuna con Mamacita o J Balvin en Ritmo son algunos de ellos.

Este sonido que se ha adueñado de Black Eyed Peas difiere enormemente con la música que les hizo famosos en el mundo entero, ya que sus discos de principios de siglo abrazaban un singular funk-pop que nadie puede olvidar. Por lo tanto, tiene un mérito incalculable su reconversión hacia los géneros de moda.

Lo que está claro es que Will.I.Am, Apl.de.ap y Taboo (y su nueva cantante, J Rey Soul) continuarán en la línea de su último álbum, Translation. Así lo han demostrado con este nuevo hit (nunca mejor dicho) y con el resto de colaboraciones que han confirmado recientemente. ¡Deseando que todas ellas salgan a la luz cuanto antes!