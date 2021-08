Damiano David (Måneskin) vuelve a conquistar las redes con su última revelación: “Es otaku”

Meses después de su victoria en Eurovisión, Måneskin vuelve a dar de qué hablar. Tras lanzar el intenso y sensual videoclip de I wanna be your slave o revitalizar el mítico Beggin' de Frankie Valli and The Four Seasons, el nombre de la banda ha vuelto a llenar montones de comentarios en las redes sociales, aunque no por algo musical.

Esta vez ha sido Damiano David, vocalista de la banda italiana, el que ha provocado la locura en Twitter e Instagram a raíz de un simple story. Tras un par de vídeos enseñando a su gato, el artista volvía a apostar por lo cotidiano enseñando una estantería. Aunque seguramente ni sospechaba que el vídeo del mueble protagonizaría una tendencia en la red social del pájaro azul.

Y es que en la balda que ha captado para sus redes se encontraba una colección de mangas que, pese a tener el título en italiano en su lomo, los fans han identificado al momento:

Seems like Damiano David is a "Shingeki no Kyojin" fan 👀 pic.twitter.com/EVnlTJSaIM — Måneskin News (@ManeskinNews) August 16, 2021

Es más que obvio para muchos que La attacco dei giganti es la traducción italiana de Ataque a los gigantes, uno de los mangas -y animes- más populares del momento. Parece ser que el manga Shingeki no Kyojin, que se empezó a publicar en 2009 y ha terminado su serie el pasado mes de abril, es una de las obsesiones del cantante. ¿Las pruebas? Toda una colección de mangas.

Las redes no han tardado demasiado en pronunciarse al respecto, llenando con decenas de tuits e incluso convirtiendo en tendencia el nombre del italiano. Lo han hecho con comentarios que van desde la admiración hasta el amor:

El puto Damiano es otaku no me lo creo — ✴ (@awkrus) August 16, 2021

Damiano subiendo la colección entera de Shingeki lo q faltaba para stannearlo aún más — LAU (@laumarezz) August 16, 2021

Sus otros gustos 'Otakus'

Aunque esta revelación haya pillado por sorpresa a más de uno, lo cierto es que Damiano siempre ha dejado clara su pasión por algunas obras de la cultura japonesa en público. Antes y después del festival europeo ha revelado en su Instagram algunos detalles que han dejado clara su pasión.

Uno de los ejemplos fue cuando colgó un retrato de sí mismo en versión manga, del que se mostró de lo más orgulloso en redes sociales acompañándolo de un "siempre quise ser un Anime". Por suerte para él, se han llegado a comercializar varios dibujos de la manga bajo este estilo.

Aunque la confirmación oficial fue cuando contestó en una entrevista cuál era su serie favorita. Mientras sus compañeros de grupo respondían títulos como The Walking Dead, Narcos o Peaky Blinders; él optó por decir Death Note. Además, quiso dejar claro que se trataba de la serie de anime.

Se desconoce si también se ha atrevido a coleccionar los doce volúmenes que reúnen la historia, aunque lo que ya es seguro es que con esos gustos se ha ganado aún más a sus seguidores. Pese a tener un estilo único, parece que sus aficiones son de lo más populares.