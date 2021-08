Bruno Mars publica una foto en uno de sus conciertos y Anderson.Paak responde: “¿Dónde está el álbum?”

El nombre de Bruno Mars vuelve a estar en boca de todos tras un tiempo de cierto silencio en lo musical. A principios de año sorprendió a todo el mundo con un anuncio que, sin embargo, ya venía anticipando desde tiempo atrás: volvía a los micrófonos formando equipo con el cantante Anderson .Paak, un dúo que recibió el nombre de Silk Sonic y del que conocimos una primera canción: Leave the door open.

No es casualidad que Anderson se diera a conocer para mucha gente después de telonear a Bruno en la gira mundial que realizó en el año 2017, tras la publicación de su disco 24k Magic. Un álbum que aún a día de hoy sigue siendo el último en la carrera del artista nacido en Hawái, aunque no por mucho tiempo. Porque ya sabemos que de esta unión saldrá también un trabajo de estudio repleto de composiciones conjuntas, que llevará por nombre An evening with Silk Sonic.

La pregunta que todo el mundo se hace ahora mismo es, ¿cuándo podremos escucharlo? De momento ninguno de los dos cantantes se ha pronunciado al respecto de manera oficial, aunque hay quien sospecha que podría llegar antes de que se cierre el plazo de candidaturas a los próximos Grammy (el día 30 de septiembre), para que este nuevo disco pueda aspirar a llevarse al menos una estatuilla con forma de gramófono.

Por lo pronto tenemos seguro una segunda canción para el repertorio de Silk Sonic: un tema titulado Skate que dieron a conocer hace algunas semanas y en cuyo vídeo nos invitan a una 'Summertime Jam', algo así como un espectáculo de improvisación que tiene lugar durante el verano. Pero dentro del absoluto secretismo con el que Bruno Mars y Anderson .Paak están llevando la concepción de su disco conjunto, hay un nuevo detalle que nos ha hecho pensar que esa fecha está ya a la vuelta de la esquina.

"¿Todavía estás haciendo shows en solitario?"

A lo largo de las últimas semanas y hasta que finalice agosto, Bruno Mars está inmerso en una serie de conciertos con los que ha sumado un total de 6 fechas diferentes en el Park Theater de Las Vegas. De todas ellas, aún quedan dos citas pendientes para los días 27 y 28 de agosto en el mismo emplazamiento, algo de lo que se ha hecho eco el propio artista en sus redes sociales.

Bruno ha subido varias tomas de su último espectáculo en Estados Unidos, dejando un comentario con el que se ha mostrado de lo más contundente: "Bruno Mars en directo es algo que tienes que ver". Y eso está claro: entre lxs artistas que hay que presenciar en concierto al menos una vez en la vida tiene que figurar él sí o sí. En España desde luego que no podemos quejarnos: Bruno Mars ha pasado por nuestro país dos veces en los últimos años, una en 2017 y otra en 2018, ambas citas dentro de su 24k Magic World Tour.

Pero no ha sido el detalle del concierto el que más ha llamado la atención, sino la reacción de su compañero Anderson .Paak en la caja de comentarios de Instagram. El artista californiano se ha mostrado sorprendido por ver, "todavía", a Bruno actuando "en solitario", como si se hubiese olvidado de él. Y la pregunta que le ha hecho después es la que nos ha llevado a pensar nuevamente en su proyecto conjunto: "¿Dónde está el álbum?", se cuestionaba Anderson.

Por si había alguna duda de que el esperadísimo día está cada vez más cerca de llegar, siguen las anticipaciones. Eso sí, la fecha en cuestión sigue siendo uno de los secretos mejor guardados para el dúo de artistas que forman Silk Sonic. ¡Tenemos muchísimas ganas de poder escuchar, al fin, An evening with Silk Sonic!