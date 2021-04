7 datos para conocer a fondo a Bruno Mars: desde su personalidad a sus canciones

Probablemente si mencionamos a Peter Gene Hernández no sepas que en realidad estamos hablando de Bruno Mars. Un artista de enorme repercusión a nivel mundial, que puede presumir de haber formado parte de espectáculos tan reseñables como el show de medio tiempo de la Super Bowl, fue en 2016, nada más y nada menos que, junto a Coldplay y Beyoncé.

El artista atesora miles de admiradores alrededor de todo el mundo gracias a canciones tan populares como Locked out of heaven, Treasure o 24K Magic. Carismático y con un estilo único e inconfundible, Bruno Mars es un artista de lo más polifacético y el baile es otro de sus puntos fuertes sobre el escenario, por no hablar de que sabe tocar guitarra, batería, piano y ukelele. Un elenco de seguidores que celebran ahora su retorno a la música de la mano de su nuevo proyecto, la banda Silk Sonic.

1. ¿De qué nacionalidad es Bruno Mars?

Bruno Mars es estadounidense, concretamente de Hawái donde nació un día 8 de octubre del año 1985. Cuenta con una ascendencia de lo más internacional, ya que, su padre es natural de Puerto Rico y su madre de Filipinas.

2. ¿Cuál es la personalidad de Bruno Mars?

Si hay un rasgo que destaca de Bruno Mars es que es una persona muy familiar y tiene cinco hermanos. De hecho, todos ellos se hicieron un tatuaje en honor a su madre Bernadette (Bernie), que falleció en julio de 2013 a causa de un aneurisma cerebral.

Los que le conocen aseguran que es un hombre de lo más divertido y dicharachero pero, sin conocerle, de lo que no cabe duda es de que la constancia es otro de los rasgos claves en la personalidad de Bruno Mars. Una conclusión a la que se llega teniendo en cuenta que comenzó en el mundo de la música siendo tan solo un niño, ya que, cuando tenía seis años apareció en la película Honeymoon in Vegas donde trabajó con actores de la talla de Sarah Jessica Parker y Nicolas Cage y actuó cantando Can't help falling in love de Elvis Presley, uno de sus grandes referentes musicales. Por otra parte, fue compositor para otros muchos artistas antes de triunfar en solitario, así como corista de canciones como Nothin' on You de B.o.B, o Billionaire de Travie McCoy.

3. ¿Cuánto mide de estatura Bruno Mars?

Él mismo ha bromeado con su estatura en más de una ocasión y es que, Bruno Mars mide 1,65 metros.

4. ¿Qué idiomas habla Bruno Mars?

Hasta donde se conoce, Bruno Mars únicamente habla inglés, su lengua materna y la oficial de Estados Unidos. Pese a que se ha declarado un admirador de la cultura puertorriqueña, nacionalidad de su padre y de su novia, el cantante no habla español con fluidez, aunque lo ha intentado y entiende algunas cosas. De hecho, se atrevió a cantar en nuestro idioma en una ocasión.

5. ¿Quién es la novia de Bruno Mars?

Aunque Rihanna es su amor platónico, el ganador de 11 Premios Grammy comparte su vida sentimental con la modelo, actriz e influencer puertorriqueña Jessica Caban desde el año 2011 a quien, como curiosidad, le dedicó la canción When I was your man. Aunque ambos son bastante celosos de su vida privada, buceando en la cuenta de Instagram de la modelo sí se puede descubrir alguna tierna estampa de la pareja.

6. ¿Qué es Bruno Mars de Michael Jackson?

Existen multitud de teorías en Internet que afirman que Michael Jackson podría ser el padre biológico de Bruno Mars, basadas en argumentos como la forma que ambos tienen de bailar o el hecho de que el nombre real del hawaiano sea Peter y Peter Pan fuera el personaje preferido del Rey del Pop. Sin embargo, la única unión evidente y comprobada a día de hoy es la admiración que Bruno Mars siente por Michael Jackson, a quien no ha dudado en rendir homenaje de forma pública en más de una ocasión.

7. Las 10 canciones más icónicas de Bruno Mars

Dentro de sus tres álbumes de estudio en solitario, Doo-Wops & Hooligans, Unorthodox Jukebox y 24K Magic, es muy difícil escoger únicamente 10 canciones de Bruno Mars pero, sin duda, desde LOS40 hemos considerado estas (por orden cronológico de lanzamiento) como sus imprescindibles: