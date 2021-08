Beatriz Luengo vuelve a la carga con otra 'versión mujer' de una canción de Maluma

Quiero aprovechar, ya que estoy toma'o

Pa' poder decirte toda' las cosa' que me he guarda'o

Sé que no son hora' de llamar, pero te vi en línea

Y solo quería confirmar si aún eras mi niña

Lo siento

Es que sabe' que me cuesta decir lo que siento, eh

Pero un borracho no miente, bebé, me arrepiento

En serio, pa' pedir perdón tengo que estar ebrio

Ya que sobrio no me da (no, no, no, no)

Por eso te estoy llamando

Tengo la necesidad de saber cómo te va

Y si aún me sigue' amando, lo he intenta'o

Pero sobrio no me da, ah-ah, ah-ah (no me da y no me da, yeah, yeah)

Por eso e' que estoy tomando

Tengo la necesidad de saber cómo te va

Y si aún me sigue' amando, lo he intenta'o

Bebé, perdón, sé que no son horas (wuh)

Pero e' que el trago no colabora (yeah)

Quiero saber si ríes o lloras (eh)

Si andas acompañá' o andas sola

Yo por mi parte no hago otra cosa más que extrañarte (je, je, je)

Estoy bebiendo, supuestamente, pa' olvidarte, yeah-yeah

Pero es obvio (obvio)

Que me duela que me tengas odio (what?)

Si a última hora no fui tan mal novio (oh-oh; shit)

Te pienso borracho y lo escondo de sobrio (wuh)

Yo te quería para matrimonio (honey)

Pero le está' dando a esto un velorio (hey)

Cuando tomo mi orgullo lo mando al demonio

Ya que sobrio no me da (no, no, no, no)

Por eso te estoy llamando (yeah-yeah)

Tengo la necesidad de saber cómo te va

Y si aún me sigue' amando, lo he intenta'o

Pero sobrio no me da, ah-ah, ah-ah (no me da y no me da, yeah, yeah)

Por eso e' que estoy tomando (se)

Tengo la necesidad de saber cómo te va

Y si aún me sigue' amando, lo he intenta'o

Yah-yah, yeah-yeah, ja, ja (ya que estoy toma'o)

Dirty no, baby

(Pa' poder decirte toda' las cosa' que me he guarda'o)

Maluma, ba-ba-baby, once again (sé que no son hora' de llamar)

Dímelo, Edge, Edge (pero te vi en línea) Keityn

I love you, baby (y solo quería confirmar si aún eras mi niña)

El baby de las babies

Ah, Maluma, baby, muah