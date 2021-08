Dulceida lamenta la pérdida de uno de sus seres más queridos

Otro duro golpe llega a la vida de Aida Doménech, más conocida por todos como Dulceida. Después de que a principios de verano anunciase su separación de Alba Paul, la que hasta entonces ha sido su pareja, ahora la influencer ha tenido que afrontar la pérdida de uno de sus familiares más queridos: su abuela Ana. Una noticia que, al parecer, le habría pillado por sorpresa y mientras se encontraba de vacaciones en Cádiz.

Ha sido a través de las redes sociales donde la influencer ha compartido un emotivo mensaje a modo de despedida para la que ella cariñosamente llamaba "Anita Dinamita". De hecho, todo aquel que sea seguidor habitual de la catalana sabrá que su abuela estaba muy presente en muchas de sus publicaciones y vídeos, casi siempre con momentos graciosos o en los que aparecía bailando y cantando. Incluso fue una de las protagonistas de uno de los Dulceweeknd, el festival de la blogger.

“Hoy te has ido y no sabes lo que te echaremos de menos”, arrancaba la carta de Dulceida. “Mi Anita Dinamita, la más alegre, con su risa contagiosa, simpática hasta decir basta, enamorada de su familia, valiente y fuerte. Hasta el último momento enamorando a todo el que la conocía. Os juro que no podía imaginar que esto pasaría jamás, porque debería ser eterna y duele mucho”, se lamentaba la influencer en un post en su Instagram en el que ha compartido un selfie junto a su abuela, un vídeo en el que tanto ella como Alba Paul la besan con ternura, así como varios bailes de lo más simpáticos. "Siempre te recordaré así, única. Te quiero infinito. Una estrella más en el cielo, ahora ya estás descansando con el abuelo", concluía Dulceida en su adiós más personal a su abuela Ana.

Como era de esperar, su publicación ha generado un aluvión de reacciones por parte de muchos rostros populares de nuestro país como Nagore Robles, Jedet María Pombo, Lucía Rivera, Iztiar Castro, Aura Garrido o Rozalén.

Pero el más observado y comentado de entre los comentarios ha sido el de Alba Paul, que compartía varios emojis con la que hasta ahora había sido su pareja. Relación de la que aún no se ha desvelado con seguridad si tendrá una segunda oportunidad o no, pese a que han coincidido en Ibiza en su verano separadas. Sea como sea, Alba Paul y la abuela de Dulceida mantenían una buena conexión. Tanto que, tal y como explicó la influencer en El Hormiguero, su abuela fue una de las primeras personas que apoyó su relación y que vio con total naturalidad su bisexualidad, una de las razones entre otras muchas, por que las que "Anita Dinamita" era uno de los pilares fundamentales de su vida.

Desde LOS40 mandamos mucha fuerza y ánimo a Dulceida en estos momentos tan difíciles.