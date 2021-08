Dulceida reflexiona sobre cómo ha sido su primer mes separada de Alba Paul

A principios de julio Dulceida y Alba Paul, una de las parejas más populares de las redes sociales, daban una gran y triste sorpresa: no estaban pasando por el mejor momento de su relación e iban a tomarse un tiempo separadas. Una noticia que dejó consternados a los miles de fans que atesoran ambas influencers y que dio pie a un verano en el que cada una tomó un destino diferente entre las esperanzas de sus followers de que todo tuviera un final feliz.

Ha pasado ya más de un mes desde que Aida Domenech (nombre real de Dulceida) soltase esa bomba en su Instagram y, aunque se reencontraron en las playas de Ibiza, no hicieron ningún tipo de anuncio en lo que respecta a su relación de pareja. Ha sido ahora cuando la influencer ha echado la vista atrás repasando a través de un vídeo, los momentos más reseñables del verano 2021. Vídeo en el que no aparece Alba Paul y con el que hace balance de su situación personal y profesional.

"Un mes lleno de trabajo, amor, cine, playas, atardeceres, mar, buena música, fotos y más fotos, disfraces y personas con mucha magia”, comienza Dulceida el reflexivo texto con el que acompaña la publicación. “Gracias a todos los que habéis ido pasando por la casa por vuestra confianza año tras año y por darlo tooodo Un mes que hemos preparado durante muchísimo tiempo con mucho amor y ha sido mejor del lo que podríamos imaginar”, continuaba refiriéndose a una casa por la que se han dejado ver personalidades como Anabel Pantoja, Madame de Rosa, Nagore Robles, Sofía Suescun, Raoul Vázquez, Jedet o Susana Molina, además de la entrenadora de OT poniendo en forma a todo el que estuviera bajo ese techo.

Ha sido justo después cuando Dulceida ha dejado a un lado un intenso verano en el terreno laboral para hacer referencia a cómo se encuentra a nivel anímico con unas palabras en las que, sin mencionarla explícitamente, hace referencia al distanciamiento de la que hasta ahora ha sido su pareja, la también influencer Alba Paul: “Por otro lado, a nivel personal no ha sido un buen mes para mi, he querido desaparecer en muchas ocasiones y siempre me he sentido con el corazón muy arropado, aunque no haya podido ser yo al 100%. Y como siempre, gracias a todos mis preciosxs por seguir esta aventura y por todo el amor que mandáis cuando más se necesita, sois la mejor familia que se puede tener, os siento fuerte”, concluía el mensaje con el que Dulceida se ha sincerado sobre cómo se encuentra sin desvelar aún nada sobre su futuro sentimental. Es decir, que la duda sobre si la ruptura de Dulceida y Alba Paul perdurará en el tiempo continúa.

Los seguidores de Dulceida cruzan los dedos para que haya reconciliación

Además de los comentarios de apoyo de sus tan fieles seguidores, ha habido otros en los que los followers lamentaban que la historia de amor entre las influencers no se haya arreglado aún. De hecho, una usuaria de la red social le respondía: "Esperaba que en el segundo final hubiera un beso entre tú y Alba, habría sido el final de vídeo más esperado de este país", un comentario que acumula suficientes likes como para dar a entender que se trata de una opinión bastante compartida entre los admiradores de la bloguera de moda.