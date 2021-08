Selena Gómez, comparada con la mayor diva de Hollywood en sus últimas fotos

Cantante, actriz, compositora, productora de televisión… Son muchas las facetas por las que describir a Selena Gómez entre las cuales (y aunque sobre gustos no hay nada escrito) también destaca su belleza. Y es que, para una enorme cantidad de personas en el mundo, las últimas fotos que ha publicado la ex chica Disney son la prueba definitiva de que Selena Gómez es una de las mujeres más bellas del universo celeb actual.

Ha sido a través de una entrevista con la revista Elle en su versión estadounidense donde la artista ha abierto su corazón para hablar de su salud, tanto física como mental, así como de sus inseguridades, cómo se apartó de las redes sociales e, incluso de su programa de cocina. Porque si algo está demostrando Selena Gómez desde hace tiempo es que no tiene ningún problema para hablar con total naturalidad sobre las sombras que han convivido con su trayectoria de estrella juvenil.

Selena Gómez, comparada con Marilyn Monoe

La cantante y actriz ha hablado en dicha entrevista sobre sus complejos físicos, los cuales le impulsaron a lanzar Rare Beauty: “He pasado años de mi vida tratando de parecerme a otras personas. Veía una imagen y decía: 'Dios mío, ¿por qué no me veo así?'” Sin embargo, las fotografías que han acompañado la publicación para muchos de sus seguidores no han dejado lugar a dudas y la han comparado con la mismísima Marilyn Monroe, uno de los mayores iconos de belleza del siglo XX.

El pelo rubio, corto y con volumen ha sido clave para llevar a cabo esta comparativa. Los labios rojos, la estética vintage de las fotos y las joyas, también contribuyen a la comparativa. Aunque, si algo ha alimentado estas “Marilyn Monroe vibes”, como comentan sus fans, ha sido la actitud segura y firme de Selena Gómez a la hora de posar, con la que ha demostrado que es toda una artista nata.

Cómo las redes sociales influyeron en la salud mental de Selena Gómez

Dejando a un lado los asuntos relacionados con el físico de la artista, Selena Gómez ha abierto así su corazón en la revista: “Mi lupus, mi trasplante de riñón, quimioterapia, tener una enfermedad mental, pasar por angustias muy públicas, todas estas eran cosas que, honestamente, deberían haberme deprimido”. Y es que, hasta hace no demasiado tiempo, era la persona con más seguidores de Instagram en todo el mundo, algo que aunque a priori puede parecer estupendo, no lo fue tanto para Selena que, a día de hoy, ni siquiera tiene instaladas aplicaciones de redes sociales en su móvil y todos sus perfiles los maneja su asistente: "No lo tengo en mi móvil, así que no hay tentaciones. De repente tuve que aprender a estar conmigo misma. Eso era molesto, porque antes podía pasarme horas mirando la vida de los demás. Me encontraba a mí misma bajando casi dos años en el feed de alguien, y entonces me daba cuenta de que '¡ni siquiera conozco a esta persona! Ahora me informo de la manera adecuada. Cuando mis amigos tienen algo de lo que hablar, me llaman y me dicen: 'Oh, yo hice esto'. No me dicen: 'Espera, ¿has visto mi post?"

Y es que, la primera vez que Selena Gómez requirió de tratamiento para su salud mental fue en el año 2014. Cuatro años más tarde fue diagnosticada trastorno bipolar, un momento al que se ha referido como un “alivio” al poder saber qué le estaba pasando para poder aprender a convivir con ello: "Sentí que se me quitó un gran peso de encima cuando me enteré", dice. "Podría respirar hondo y decir: 'Está bien, eso explica muchas cosas'".