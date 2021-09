Laura Escanes ya no es rubia: la influencer empieza septiembre con un radical cambio de look

¡Curso nuevo, melena nueva! Eso ha debido pensar Laura Escanes que, después de atravesar una época un tanto complicada a nivel personal que le llevó a abandonar las redes sociales, parece que ha vuelto con las energías completamente renovadas de su último viaje en familia a Maldivas. Y es que, la influencer ha arrancado septiembre marcando el comienzo de una nueva etapa con un cambio de look radical.

Dicen que es muy común que en épocas de cambios en nuestras vidas, por ejemplo tras una ruptura, o cuando queremos afrontar nuevos retos del tipo que sean nos hagamos algún tipo de corte de pelo, cambio de color o cualquier modificación en nuestro aspecto. Pues si tenemos esto en cuenta, a Laura Escanes le espera un septiembre lleno de novedades porque… ¡ha dicho adiós a su típico tono rubio en el pelo!

Laura Escanes da la bienvenida a septiembre tiñéndose de castaño

La mamá de Roma ha aparecido en redes sociales mostrando su renovada imagen y dejando a todo sin palabras porque es, cuanto menos, drástica. En media melena y luciendo un castaño ultraluminoso que promete ser la tendencia estrella del otoño, Laura Escanes decía discretamente: “Ha pasado”, mientras mostraba el resultado final. Eso sí, a juzgar por la inmensa cantidad de halagos y piropos (además de los más de 150.000 likes) que están dejando en su Instagram sus más de millón y medio de seguidores, el resultado ha encantado.

Sin embargo y pese a la sorpresa, es cierto que los seguidores de Laura Escanes no pueden decir que la influencer no sea atrevida en cuando a cambios de look. Porque si bien nosotros (y Risto) la conocimos con una melena rubia y angelical, tiempo después la hemos visto luciendo el pelo corto de diferentes maneras, teñido en tonos blancos o más recientemente pasando por la gama de los rosas. Pues bien, ahora ha llegado el momento de dar rienda suelta a la naturalidad y sumarse a la gama de los castaños.

Por cierto, un color que ella como buena visionaria de la moda y las tendencias sabe, aparece como uno de los aciertos de cara a final del 2021 y que encaja a la perfección con aquellas personas que, como ella quieran oscurecerse las melenas más rubias; así como para aquellas chicas morenas que busquen aclarar su pelo sin recurrir a medidas drásticas.

Un cambio de imagen que, por supuesto, se ha realizado en su nuevo negocio en Madrid. Y es que, Laura Escanes está mucho más relacionada con el mundo de la peluquería de lo que quizás te imaginabas y Blondie, el local al que se refiere en todas sus publicaciones sobre su nuevo color de pelo, es su propio salón de belleza. El cual, a las pruebas nos remitimos, que no es solo para rubias por mucho que pueda indicar su nombre.