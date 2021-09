Ed Sheeran comparte un adelanto de ‘Shivers’: el segundo single oficial de ‘=’

Cada vez queda menos para que podamos disfrutar del cuarto álbum de estudio de Ed Sheeran. El británico anunció que = saldrá el próximo 29 de octubre. Tras tomarse un descanso de dos años, Ed ha vuelto a la música por todo lo alto. Lo hizo con el single de Bad Habits, un tema pop con toques dance que enamoró al público. Incluso ha sido número 1 de LOS40.

Hace unos días, junto al anuncio del álbum, Ed Sheeran también compartió una de las nuevas 14 canciones que compone el álbum. Se trata de la preciosa canción que le dedicó a su amigo Michael, quien falleció recientemente. Hablamos de Visiting Hours.

Pues bien, ahora el bueno de Ed ha desvelado cuál va a ser el siguiente single del disco. Se trata nada más y nada menos de Shivers. De hecho, el artista ha compartido un pequeño adelanto de la canción en su cuenta de Instagram. Y se avecina temazo.

Shivers, un tema muy otoñal

Además, el pelirrojo más famoso de la industria ha compartido el origen de este tema:

“El segundo single oficial de mi cuarto álbum de estudio se llama Shivers, y saldrá a la venta el 10 de septiembre. Lo escribí en cuanto terminó la gira de Divide en una granja alquilada en suffolk, donde habíamos montado un estudio durante un par de semanas para ver qué pasaba. lo escribí en el transcurso de 3 días, lo cual es muy diferente para mí, pero sentí que era demasiado especial para equivocarme”.

Además, Ed Sheeran ha asegurado que en un principio iba a ser el primer single del disco. Eso sí, cuando compuso Bad Habits la cosa cambió. Y es que no podía esperar a que el mundo escuchase esta canción: “Shivers siempre me pareció más otoñal. Espero que os guste, a mí me encanta. el vídeo es una locura, pero lo veréis la semana que viene”.

Tendremos que esperar hasta el próximo viernes, 10 de septiembre, para poder escuchar el resultado completo.