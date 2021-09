El nuevo álbum de Alessia Cara ya es una realidad: ‘In The Meantime’

A ella la conocimos hace ya algunos años con un éxito totalmente inesperado: el conseguido gracias a su canción Here. El primer sencillo de una joven canadiense llamada Alessia Cara se presentaba con un sonido muy diferente a lo que conocíamos hasta ese momento a nivel mainstream, y siguiendo la estela experimental que años atrás habían dibujado otras artistas como Lorde. Con ella, además, se coló de lleno en la lista de LOS40 en los primeros meses del año 2016.

Después de Here llegaron otros himnos imprescindibles, como su canto al amor propio en la balada Scars To Your Beautiful, o su participación en la BSO de la película Vaiana con el tema How Far I'll Go. Muy celebrada fue también su unión al productor Zedd en Stay, publicada en el año 2017, y con la que Alessia volvió a saborear algunas de las listas de éxitos más importantes de todo el mundo.

Pero ha pasado bastante tiempo desde entonces y es ahora cuando la artista de Ontario ha vuelto por todo lo alto con nuevo material discográfico. Fiel al sonido con el que se hizo popular, Alessia Cara presentó el pasado mes de julio dos nuevos temas seguidos, titulados Sweet Dream y Shapeshifter, y con los que ya avanzaba que 'se venían cositas'. Unas cositas para las que por fin conocemos más detalles.

In The Meantime, disponible el 24 de septiembre

Porque efectivamente, era un álbum lo que Cara estaba preparando desde hace algunos meses. Su nuevo trabajo de estudio llevará por nombre In The Meantime y constituye el tercer disco en su carrera tras su debut en Know-It-All y un segundo trabajo titulado The Pains Of Growing. Y no tendremos que esperar mucho más para escucharlo al completo, porque ya se ha anunciado que el 24 de septiembre es el día elegido para su estreno. A través de sus perfiles sociales, la cantante ha compartido la carátula del nuevo álbum, en la que aparece atrapada dentro de una gran burbuja.

Solo un día después, el 25, Alessia participará en el concierto benéfico virtual Global Citizen 2021 junto a artistas de la talla de Billie Eilish, BTS, Lorde, The Weeknd o incluso Metallica. Y ojo, porque viene de colaborar con la banda de metal en una versión de su clásico Enter Sandman como parte del nuevo videojuego Marvel's Midnight Suns, que cuenta con el sello de la archiconocida factoría de superhéroes y villanos. Junto a ella colabora también una banda de rock llamada The Warning y formada por tres hermanas mexicanas. Además, ya se ha confirmado que este otro tema estará presente en una reedición deluxe del Black Album de Metallica.

¿Estás preparadx para descubrir lo nuevo de Alessia Cara?