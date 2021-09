Los concursantes de ‘MasterChef Celebrity 6’ ya tienen a un compañero en el punto de mira: “Las mata callando”

MasterChef Celebrity 6 ha empezado por todo lo alto. Aunque parece que el formato tiene más rivalidad cuando sus aspirantes son desconocidos para el gran público -véase aquella María vs Ofelia-, lo cierto es que los famosos no se quedan atrás y se muestran de lo más competitivos desde el programa uno. Y esta sexta edición de caras conocidas no iba a ser diferente.

Con 16 nombres que tocan casi todos los palos de la industria del entretenimiento español, ya desde los primeros minutos de programa se notaba cómo han hecho piña durante los días previos a las grabaciones. Pese a tener perfiles completamente distintos, se han ido formando parejas de lo más inesperadas que han compartido fogones y risas. Aunque también ha habido tiempo para empezar a estar alerta con quien podría partir con ventaja dentro del concurso.

Aunque no ha hecho nada prohibido, algunos aspirantes no han visto del todo apropiado el eficaz método de Miki Nadal para ponerse al día con la cocina antes de su entrada a MasterChef. Y es que, al igual que hacen gran parte de los famosos confirmados en cada edición, el presentador ha querido entrar con unas nociones culinarias extra para no caer eliminado en alguna de las primeras entregas. Eso sí, él parece haberlo hecho a lo grande:

Pese a no haber querido reverlarles a sus compañeros esta estrategia, los jueces destapaban el secreto ante todos ellos en plena presentación. Y es que el colaborador de Zapeando ha estado tomado apuntes de uno de los cocineros más reconocidos de nuestro país: Dabiz Muñoz.

Nadal tiene una estrecha relación con el chef, y es gracias a ser uno de los amigos más íntimos de su mujer, Cristina Pedroche. Parece que tras fichar por el talent quiso perfeccionar su técnica con algunos consejos del cocinero madrileño, y aunque acabó admitiéndolo delante de todos sus compañeros, se reservó un detalle que Eduardo Navarrete destapó momentos después.

El truco de Miki Nadal

El diseñador no parecía confiar en las palabras de su compañero, aunque tenía razones para hacerlo. Él mismo es amigo de Lorena Castell, también colaboradora de Zapeando, por lo que sabe de primera mano que lo que ha dicho ante los jueces no es cierto. Nadal, después de alterar a todos sus compañeros al desvelar la identidad de su particular mentor, intentaba calmar las aguas contando que había estado un mes aprendiendo de él.

Sin embargo, Navarrete desvelaba ante cámara que eso no era cierto. La propia Castell le confesó que Miki había estado más de un mes preparándose para el talent, por lo que parece que se lo ha tomado muy en serio. Por ello, la humildad que manifestó ante todos vino con el diseñador sentenciando el comportamiento de su compañero: "Las mata callando".