Billie Eilish lanza sus propias zapatillas: así son las deportivas que ha diseñado

Billie Eilish y la moda han estado intrínsecamente unidas especialmente en estos últimos días. Después de acudir a la gala de los MTV VMAs con un atuendo bastante sencillo, la artista sorprendió solo un día después apareciendo en la MET Gala con un impresionante vestido que rpaídamente se convirtió en lo más comentado de la noche. La prenda diseñada por Oscar de la Renta (y que Billie anunció que se pondría solo si esa firma dejaba de trabajar con pieles animales) acaparó todas las miradas en una ceremonia donde la vestimenta de famosxs como Kim Kardashian o Lil Nas X también dio de lo que hablar.

Ahora, en un momento en el que la californiana también acaba de estrenar un corte de pelo que es todo un homenaje a su propia madre, Billie Eilish se lanza a una nueva aventura que también han protagonizado a lo largo de este año otros músicos como Aitana, Selena Gómez o, de manera más polémica, el propio Lil Nas X. Hablamos del lanzamiento de su propio diseño de zapatillas deportivas. Y es que la autora de Happier Than Ever lleva ya algún tiempo colaborando con la firma Nike, probablemente después de que encendiese un acalorado debate en las redes sociales sobre el verdadero color de su calzado y que recuerda al famoso viral del vestido blanco-dorado o azul-negro.

Zapatillas futuristas

La cantante ha elegido, dentro de su colaboración con Nike, uno de los diseños más característicos y a la vez criticados de la marca norteamericana: las Air Jordan 15. Su forma futurista y sin más añadidos llamó la atención de Billie y se planteó traer de vuelta una colección que debe su nombre al mítico jugador de baloncesto Michael Jordan. El diseñador Tinker Hatfield fue el encargado de concebir toda la colección Air Jordan y hasta él mismo asegura que esta versión número 15 es la que menos le gusta de todas. Pero por suerte, parece que Billie Eilish no opina igual.

Apenas tiene 19 años y ya tiene una colaboración con Jordan Brand de @Nike, hablamos de @billieeilish, ganadora de Grammys y ahora se encarga de aportar dos siluetas a la amplia variedad de sneakers de la marca americana. / #Moda / #BillieEilishXJordan / #Sneakers pic.twitter.com/PewcGwcdFY — Tempus (@TempusOFC) September 17, 2021

A diferencia del diseño original de las Air Jordan 15, en colores blancos y negros, la artista ha optado por una tonalidad monocolor, clara pero apagada. Y no es el único diseño de Billie Eilish que vamos a ver estampado sobre unas deportivas de Nike: también se ha atrevido con las Air Jordan 1, mucho más queridas por el público, y a las que ha dado color con unos característicos tonos verdes que ha llevado hasta en su propio pelo.

Ninguna de estas dos colecciones ha visto aún la luz de manera oficial, pero su llegada a las tiendas podría ser inminente. Tampoco conocemos datos sobre los precios con los que saldrán a la venta, aunque la exclusividad que supone siempre una colección diseñada por una persona famosa y relevante nos lleva a pensar en cantidades que no estarán al alcance de todxs.

Con esta acción, la artista vuelve a lanzar ropa con su sello, algo que ya hizo tiempo atrás con toda una colección basada en su disco When We All Fall Asleep, Where Do We Go que permaneció a la venta en las tiendas de Bershka.

Y tú, ¿te comprarías unas zapatillas diseñadas por Billie Eilish?