La madre de Billie Eilish se convierte en la inspiración de su nuevo corte de pelo

Está claro que Billie Eilish arrasa con todas y cada una de sus publicaciones en Instagram. Ya sea el anuncio de algún proyecto profesional, una lista de canciones o, incluso, una foto en negro. La artista tiene a sus seguidores conquistados por completo.

También ha demostrado que los cambios de looks se han convertido en su hobbie favorito últimamente. Y no solo eso, sino que todos le sientan de maravilla.

Si hace unos meses sorprendía con un peinado a lo Dolly Parton, ahora Billie ha tomado a su madre como inspiración para su nuevo cambio. La cantante ha cogido las tijeras y se ha cortado un buen trozo de su melena rubia para convertirse en una gota de agua de su creadora.

Billie ha publicado estas fotos de Maggie en su IG Story {billieeilish} pic.twitter.com/9U511Bn4MQ — Billie Eilish Argentina Oficial (@BiIlieEilishARG) August 23, 2021

"Como mi mamá", dice en una de sus últimas publicaciones en Instagram. No cabe duda de que guardan un increíble parecido, aunque también ocurre con su hermano Finneas. ¡Así es la genética!

Como mencionamos en líneas anteriores, Billie triunfa con todas sus publicaciones en las redes sociales y esta ocasión no iba a ser menos. "Tu pelo te pega un montón", "¿Te puedo besar?" y "Linda" son algunos de los halagos que se ha ganado la cantante en las respuestas. No se puede negar: qué mona va esta chica siempre.

En cuanto a lo musical, nuestra protagonista se ha convertido en la referente de otros muchos artistas que están sonando en las listas de éxitos. Un ejemplo es el de Maneskin, la banda italiana que, después de triunfar con Beggin, ahora se ha atrevido con una versión de Bury a Friend, el hit de Billie.

Uno de sus últimos proyectos es Happier Than Ever, el disco con el que ha demostrado haber desarollado una gran madurez en su andadura por la música. Eso sí. Sigue siendo fiel a los sonidos que la han hecho popular, aunque no se cierra a nuevos ritmos. Podríamos decir que se trata de su trabajo más poderoso.

Tal ha sido (y es) el éxito de Eilish que forma parte de la lista de los artistas mejores pagados durante la pandemia. Una pandemia que ha estado protagonizada por el consumo de la música en streaming. La cantante ha generado más de 32 millones de dólares a nivel internacional gracias a las escuchas de su álbum debut When We All Fall Asleep, Where Do We Go?.

Billie Eilish es imparable.