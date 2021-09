‘Who's In Your Head’: la nueva canción de Jonas Brothers que ha unido a dos míticos compositores

¡Los Jonas Brothers están de vuelta! Probablemente sea uno de los titulares más repetidos de los dos últimos años, desde que en marzo de 2019 sorprendiesen al mundo entero con su regreso tras años de silencio y una canción titulada Sucker. Pero lo que parecía una reunión puntual con disco incluido (Happiness Begins), ha resultado ser una consolidación del trío formado por Nick, Kevin y Joe Jonas, que tienen música que ofrecernos para rato.

Nada más comenzar el verano, hicieron un gran anuncio que vino también acompañado de nuevo tema: los Jonas Brothers se iban de gira mundial. Tanto a la canción como a su tour los llamaron igual, Remember This. Un sentido homenaje a esas personas que dan sentido a un grupo como el suyo: todxs sus fans. Y es que tenemos muchísimas ganas de volver a vivir la música de verdad en un gran concierto, para olvidar todo lo que hemos pasado en los últimos tiempos.

Y sí, con ella anunciaron toda una gira que ha arrancado este pasado mes de agosto en varios puntos de Estados Unidos, con la cantante Kelsea Ballerini como telonera, y que continuará con total seguridad en otro punto del mundo. ¿Pasará por nuestro país? ¡Ojalá sea así! Pero mientras tanto, los hermanos Jonas amenizan nuestra espera realizando grandes anuncios dentro de ese tour norteamericano, entre los que se encuentra más nueva música.

Max Martin y Rami Yacoub, detrás de Who's In Your Head

En su show del pasado 5 de septiembre en Denver, el trío interpretó por primera vez un tema que ya ha visto la luz oficialmente y que lleva por nombre Who's In Your Head. Y justo después del concierto, llegó la mejor prueba de que su salida era inminente, pues publicaron un fragmento de esa canción en su perfil oficial de TikTok anunciando que el 17 de septiembre sería el gran día. Cerca de 180.000 usuarios de la red social mostraron su apoyo a la noticia pulsando el botón de 'me gusta'.

¡Y ya la tenemos aquí! Además, han contado para su composición con un 'dream team' que llevaba la friolera de 15 años sin unirse. Hablamos de Max Martin y Rami Yacoub, nombres que quizá no te suenen a simple vista, pero que están detrás de algunos de los éxitos más importantes de hace dos décadas, como Oops... I Did It Again, de Britney Spears, o Shape Of My Heart de los Backstreet Boys. El dúo sueco de compositores alcanzó la cima del éxito a principios de los 2000 con esos temas y poco después dejaron de trabajar juntos. Hasta ahora.

Joe Jonas, el más comentado

Dentro de la canción, el mayor protagonismo se lo ha llevado Joe. Su impresionante falsete precediendo al primer estribillo de Who's In Your Head ha dejado a todo el mundo sin palabras, aunque otro que tampoco se queda atrás es Nick. ¡Y el tema es de lo más pegadizo! A nosotrxs sí que nos costará quitárnoslo de la cabeza desde la primera escucha.

Por ahora no se ha lanzado su videoclip oficial, aunque llegará mucho más pronto de lo que nos podamos imaginar. Y a ti, ¿qué te ha parecido lo nuevo de Jonas Brothers?