Pilar Rubio despide el verano en bikini y al ritmo de Bon Jovi

Pilar Rubio nos ha regalado durante el verano multitud de estampas de todo tipo. Algunas más cariñosas, como las que ha protagonizado junto a su marido Sergio Ramos y sus hijos, y otras con las que ha revolucionado las redes sociales por tener un tono muy diferente al que es habitual en su feed.

Y es que ha sido un verano de lo más movido para la madrileña. La marcha a París del exjugador del Real Madrid para formar parte de las filas del PSG ha obligado a toda la familia Ramos Rubio a establecerse en la capital gala. Por ello, fueron muchas las dudas que aparecían sobre el futuro de Pilar en El Hormiguero, programa en el que colabora desde hace muchos años, algo que enseguida aclaró asegurando que continuaría en él, aunque no de la misma forma.

Llegado ya el final del tiempo estival, Pilar Rubio ha querido despedirse del verano por todo lo alto. La presentadora ha compartido una nueva fotografía en su cuenta de Instagram donde aparece disfrutando de otro baño más en la piscina y en bikini, aunque con una camiseta encima a modo de top que asegura haber diseñado ella misma. Es su manera de rendir homenaje a una de las bandas de rock más míticas de todos los tiempos: Bon Jovi.

"Una de las bandas más grandes"

"El verano se acaba pero el rock n’ roll no. Esta camiseta me la hice yo misma homenajeando a una de las bandas más grandes. He querido rescatarla este verano porque es una de mis joyas más preciadas, al igual que otras camisetas de conciertos que no son un simple trapo, son parte de mi vida", ha escrito en la publicación, que ha acumulado una cantidad cercana a los 20.000 'likes' en su primera media hora en la red social, y demostrando lo forofa que continúa siendo de este género musical.

La camiseta contiene la frase 'Slippery When Wet', correspondiente al nombre del disco de Bon Jovi que incluye auténticos clásicos de la música como Livin' On A Prayer o You Give Love A Bad Name. Además, su traducción es muy apropiada para tratarse de un remojón en la piscina: 'Resbaladizo cuando está mojado'. ¡Esperamos que Pilar no haya tenido ningún resbalón al hacerse la foto!

Los comentarios de su publicación de Instagram se han llenado de corazones y emojis de fuego, y es que todos los posados que Rubio protagoniza en la red social se convierten en un gran acierto desde el primer momento.

¡Echaremos de menos el verano, pero las imágenes que la madrileña nos regala constantemente continuarán a buen seguro!