Billie Eilish pierde 100 mil seguidores en Instagram por culpa de una foto

Billie Eilish se convirtió rápidamente en una artista referente para las nuevas generaciones, el ícono con el que más se identificaban los públicos más jóvenes y la voz que mejor representaba sus pensamientos a través de sus canciones. Esa fue una de las bases para que When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, su primer álbum, llegase a ser una revolución musical a nivel mundial.

Pero más allá de con su música, los fans de Billie Eilish se han sentido siempre conectados con ella por su actitud, su sinceridad a la hora de hablar de problemas relacionados con la salud mental y, por supuesto, con su imagen. Al menos, con los looks con los que se dio a conocer, casi siempre anchos, unisex y que disimulasen su cuerpo en la medida de lo posible, huyendo de cualquier posible sexualización a la que pudiera verse sometida.

Algo que cambió radicalmente con la llegada de Happier Than Ever, su último disco y su nueva etapa artística. Con ella llegó también una nueva forma de vestir con la que Billie Eilish ya no sentía pudor por mostrar su físico, algo que ha asegurado en más de una ocasión que le producía muchos quebraderos de cabeza. Con una imagen totalmente renovada, fue a partir de unas fotos en la revista Vogue en las que salía posando en lencería cuando comenzó su cambio de imagen. Desde entonces, la cantante lleva una melena rubia y, hace apenas una semana, la veíamos posando con un impresionante vestido color rosa palo en la MET Gala, al más puro estilo Marilyn Monroe. Pues bien, la nueva Billie Eilish no gusta a todo el mundo.

Billie Eilish en la MET Gala 2021 / Getty Images / Photo by Taylor Hill/WireImage

Billie Elish: "Perdí 100 mil seguidores, solo por los pechos”

Así lo ha contado la joven estrella del pop en una entrevista que acaba de publicar la edición estadounidense de la revista Elle, en la que Billie Eilish se ha sincerado hasta el punto de confesar que perdió 100 mil seguidores de su cuenta de Instagram por culpa de una foto en la que salía llevando un corsé que pronunciaba su escote: "Perdí 100 mil seguidores, solo por los pechos. La gente le tiene miedo a los pechos grandes", ha dicho literalmente la intérprete de Bad Guy refiriéndose a esta fotografía.

La cantante ha explicado que muchos de sus seguidores se sentían profundamente aferrados a su estética anterior y que han reaccionado de forma cruel con ella cuando lo que han visto en relación a su estética no era lo que esperaban o a lo que estaban acostumbrados. “La gente se aferra a estos recuerdos y tiene un apego. Pero es muy deshumanizante ", ha dicho Billie Eilish en su entrevista y añade en sus declaraciones: “Se supone que ni siquiera debes saber quién eres hasta que tengas al menos mi edad o más”.