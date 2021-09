Måneskin da la peor noticia posible a sus fans españoles, que responden indignados: “Me parece un insulto”

No hay duda de que desde que Måneskin se hizo con el ansiado Micrófono de Cristal, su carrera cambió para siempre. La victoria en Eurovisión 2021 del grupo italiano no solo significó el triunfo de todo un país, sino la muestra de que el rock sigue vivo y de que es capaz de mover verdaderas masas de gente. Por ello, no es de extrañar que la legión de seguidores que ha alcanzado el grupo de Damiano David siga queriendo más de ellos.

Los italianos no solo vieron varias de sus canciones en listas de éxitos internacionales -de hecho, fueron número 1 de LOS40 con su versión de Beggin'-, sino que también pudieron comprobar la expectación que creó el estreno del videoclip de I wanna be your slave. Y con este impacto en la industria musical mundial, es normal comenzar a planear una gira por la que ir visitando a los fans más interncionales.

Las peticiones de los fans de distintas partes de Europa se podían cumplir por centenares en redes sociales, por lo que los chicos de Måneskin han decidido hacer caso y se han puesto manos a la obra. De este modo, han anunciado lo que muchos esperaban desde poco después de que Ziti e Buoni sonaba por segunda vez en el escenario de Rotterdam: una gira europea. Los 'Loud kids' irán por gran parte del continente con su música, y este es su cartel oficial:

Con 2022 como año elegido para su primer gran tour, empezarán el 6 de febrero en Londres y acabarán en Riga tan solo un mes después. Una duración corta, pero muy intensa, pues visitarán hasta 16 ciudades en las que seguro que tuvieron los '12 points'. Pero como suele pasar, las ausencias se han notado mucho más que las confirmadas.

Aun con un ritmo de actuaciones de lo más frenético, los intérpretes de la versión más rockera de bury a friend se han olvidado de uno de los países que más les han apoyado. Y es que, tal y como los fans más pesimistas podrían haber augurado, España no se encuentra en ninguna parte del cartel.

Parece que las guitarras de estos rockeros no sonarán en ninguna sala de Madrid o Barcelona, y es algo que ha sentado especialmente mal a sus fans españoles. Estas han sido alguna de las reacciones:

maneskin no teniendo fechas para españa me parece un insulto, o sea son primos hermanos, mediterraneos, compartimos la mejor gastronomia loco y no venís??? — nahikki (@NahiaMf) September 27, 2021

Españita cabreada porque Maneskin no viene a España. El país que merezco 🇪🇸 — Lau (@lauracasgom_) September 27, 2021

Hay que destacar que el fandom se mantiene fuerte, y no culpan directamente a los chicos de esta decisión. Aunque parece que pospondrán hasta el año que viene esta gira, todo indica a que podrían seguir respetando las normas sanitarias de cada país y por ende, han tenido en cuenta las restricciones del nuestro en cuanto a música en directo se refiere.

Ahora toca esperar para ver si la vacunación y la mejora de cifras hace que el grupo y su equipo se replanteen la opción de ampliar fechas del tour. Mientras tanto, los afortunados que puedan desplazarse hasta las ciudades confirmadas hasta la fecha tendrán las entradas disponibles a partir del jueves 30 de septiembre a las 12 del mediodía.