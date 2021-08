Maneskin versiona a Billie Eilish: ‘Bury a Friend’ se vuelve rockera

Maneskin ha vuelto a dejar muy claro que se le da realmente bien hacer versiones de canciones famosas. Y no solo eso, sino que son capaces de reinventarlas y llevarlas completamente a su terreno como acaba de hacer con una de Billie Eilish.

Si bien su Beggin' está siendo un éxito rotundo en todas partes del planeta y especialmente en redes sociales (sobre todo, en tiktok), la formación italiana se ha atrevido a tocar un tema mucho más actual. Se trata de Bury a Friend, el hit de Billie Eilish que vio la luz en 2019.

Los flamantes ganadores de Eurovision sorprendieron a sus fans en su concierto en el Festival Ronquières de Bélgica, hace tan solo unos días (14 de agosto). El frontman de la banda, Damiano David, anunció lo que se venía: "tenemos una pequeña sorpresa para vosotros. Vamos a tocar una canción de una gran artista. ¡Billie, si estás mirando, llámanos!".

A continuación, el vídeo que grabó uno de los asistentes en el festival belga de la espectacular interpretación:

Bury a friend (Billie Eilish cover) - MÅNESKIN - Ronquière Festival - Belgium - 15/08/2021

Veremos si se atreven a grabarla en el estudio, ya que no hay duda de que han transformado la composición de Eilish de una forma brutal, añadiendo sus característicos toques rockeros que hicieron las delicias de los allí presentes.

Además, tal y como muestra la web setlist.fm, también han tocado (además de Beggin') otros temas de diferentes artistas: Kiwi de Harry Styles, Somebody Told Me de The Killers y Take Me Out de Franz Ferdinand. Con todos estos hits se lo han pasado en grande, tal y como muestran en su Instagram:

De este modo, Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi y Ethan Torchio continúan copando la actualidad musical con sorpresas como esta o la que ha dado el cantante en redes sociales, dejando patente que es otaku. ¡No para de conquistar a sus seguidores!

Tampoco se quedan atrás sus últimos lanzamientos. Lo más reciente de Maneskin es el sensual videoclip de I Wanna Be Your Slave, una de sus canciones en inglés más exitosas cuyas cifras en las plataformas de vídeo y streaming quitan el hipo. Y eso que la fama de esta banda de rock no ha hecho más que empezar.