Belén Esteban confirma que sí habrá boda de Anabel Pantoja y que ella estará allí

Las últimas horas han sido de locura para la familia Pantoja tras conocerse la noticia del fallecimiento de la matriarca del clan, Doña Ana. Las informaciones que se han ido sucediendo han sido contradictorias, sobre todo las que tenían que ver con la boda de Anabel Pantoja.

Tras darse el ‘sí, quiero’ en una boda civil con Omar Sánchez tenía prevista la celebración este viernes 1 de octubre en La Graciosa. Un evento del que lleva hablando desde que fue a ver a su chico a Supervivientes.

Una celebración que le ha dado más de un quebradero de cabeza, más allá de por los líos familiares, por las organizaciones ecologistas que no veían con buena cara que profanasen así un lugar protegido.

Pero parece que todos los obstáculos solventados, llegaría el gran día y la familia ya compartía su llegada a la isla, incluidos Kiko Rivera e Irene Rosales e Isabel Pantoja y Asraf Beno. Todo estaba preparado hasta que llegó la fatídica noticia de la muerte de la abuela.

Habrá boda

La primera reacción fue suspender el evento pese a que Isabel Pantoja había pedido que no lo hiciese. “Yo mañana me voy a La Graciosa”, confirmaba este miércoles tarde Belén Esteban en Sálvame. Así que está claro, hay boda.

La colaboradora había hablado con varios miembros de la familia: Raquel Bollo, Irene Rosales o la propia Anabel Pantoja. Belén no tenía claro qué información podía dar o no dar, pero dejó claro que ella se va a La Graciosa.

“A lo mejor la gente puede pensar, ‘jo, se va a casar la nieta, se ha muerto la abuela’. Yo cuando he hablado con Anabel, no te voy a decir lo que he hablado con ella, porque es una cosa mía y suya, pero entiendo que se case”, aseguraba Belén.

Jorge Javier Vázquez intuyó que Belén le había aconsejado que no se casara en esas circunstancias, algo que ella no quiso confirmar ni desmentir. Lo que sí contó es el caso de una amiga que se casó un sábado después de que se hubiera muerto su madre el día antes. “Eso es una cosa muy personal de los novios y yo lo voy a respetar siempre. Pero yo desde luego voy a estar acompañando a mi amiga Anabel Pantoja y a su marido Omar”, añadía.

“Si ella se casa, van a opinar y si no se casa, también iban a opinar”, terminaba diciendo sobre si es acertada o no la decisión que ha tomado la sobrina de Isabel Pantoja.

Lo que está claro es que no será la boda con la que había soñado. También quedan dudas sobre quiénes serán los que finalmente estén allí acompañándola.