Sweet California estrena ‘Bet On Me’, su trabajo con el productor de Lady Gaga: mira el vídeo

Las chicas de Sweet California han demostrado no temerle a ningún reto. Sonia, Tamy y Alba se han convertido en tres chicas empoderadas con ganas e ilusión de hacer sonar sus canciones en todo el mundo.

Primero nos sorprendieron con su nueva faceta en Whisper, y ahora aterrizan con un segundo avance de su próximo álbum de estudio que tampoco nos ha dejado indiferentes. Se trata de Bet On Me, una canción que ha unido a estas chicas con el productor de artistas de la talla de Ava Max, Lady Gaga y Tiësto. Él es Jakke Erixon.

Bet On Me se presenta con un corte pop-dance electrónico y en inglés que cuenta con la producción y la composición de Erixon. Unos ritmos pegadizos que, sin duda, facilita el camino de Sweet California al mercado internacional.

Pero su nuevo sencillo no llega solo, sino acompañado de un videoclip dirigido por KreaFilm Producciones en el que la girlband muestra su lado más vulnerable e íntimo. "Nos daba pie a una temática que nos apetecía mucho tocar: la salud mental. La importancia de normalizar eso y cómo maquillamos en las redes sociales esto. Nos apetecía hablar de eso", desvela Alba a nuestro compañero Alberto Palao en una entrevista para LOS40. "No es nada malo ir al psicólogo y estar de terapia. Creo que es algo muy necesario", señala Sonia.

Como mencionamos en líneas anteriores, Bet On Me es el sucesor de Whisper, que formarán parte del disco que están preparando. Lo que nos han podido adelantar es que estará producido por mujeres, siendo la excepción este tema que acaban de presentar. "Quiso trabajar con nosotras y fue un lujazo hacerlo. Apareció Bet On Me y nos encantó. Estamos muy contentas", aseguraban a Alberto Palao.

Lo cierto es que nuestras protagonistas ya avisaron de lo que se venía hace unos días a través de las redes sociales. Posteriormente, hace unas horas, compartieron una imagen de lo que podíamos esperarnos de ellas en el videoclip. Ya apuntaba a que iba a ser uno de los más personales. Y así ha sido.

Como mencionamos en líneas anteriores, Sweet California demuestra que no tiene retos imposibles y que cuenta con talento de sobra para conquistar a productores internacionales.