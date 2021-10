Sting entra en el ‘Club de los 70’s como “capitán de barco” enamorado del público español

Sting se une al 'Club de los 70's', como ya lo han hecho en los últimos meses Phil Collins, Bonnie Tyler o Chrissie Hynde. Viticultor de éxito, coleccionista de arte, actor de Broadway, ecologista activo o defensor de los derechos humanos, Gordon Matthew Thomas Sumner es, por encima de todo, músico. Y es que este británico de Newcastle, nacido el 2 de Octubre de 1951, ya a los 20 años recorría los pequeños clubes de su ciudad tocando jazz. Desde entonces, se podría decir que ha vivido subido a un escenario. Medio siglo viajando por el mundo en una gira sin fin que no tiene visos de acabar nunca. Tanto es así, que decidió celebrar sus siete décadas de vida en un teatro romano de Atenas, el Odeón de Herodes Ático, cantando. Una gran fiesta de cumpleaños junto a su público griego.

Sting: “Me gusta el público español”

Y en ese viaje continuo de Sting a lo largo y ancho de este mundo, España ha ocupado siempre un sitio destacado en su agenda de conciertos. Con The Police, después de The Police… y antes de The Police. Porque Gordon (aunque él diga que “nunca me llamé Gordon”) ya estuvo en nuestro país tocando en 1975 con la banda británica de jazz fusión Last Exit (en los Festivales de Jazz de San Sebastián y de Getxo). En los años 80’s, junto a Stewart Copeland y Andy Summers, sus giras Reggatta de Blanc, Zenyatta Mondatta y Synchronicity pasaron por aquí. También el tour con el que conmemoraban el 30 aniversario del grupo entre 2007 y 2008.

Desde que inició su andadura como solista en 1985, Sting se ha mantenido fiel al público español y prácticamente todos sus grandes tours han incluido varias escalas en grandes recintos de la península (ya hay confirmados tres conciertos aquí de ‘My Songs Tour’ en Agosto 2022). De todas las giras que el británico ha presentado en España, la más larga fue ‘Ten Summoner’s Tales Tour’: 11 ciudades en 17 días (entre el 28 de Julio y el 14 de Agosto de 1993). Coincidiendo con ese intenso verano en el que presentaba su cuarto álbum (su título es un juego de palabras con su apellido Sumner y un personaje de los Cuentos de Canterbury, el invocador), el músico encontró tiempo para hablar con LOS40.

Entre otras cosas, corroboró lo que siempre fue una evidencia: le gusta el público español. “Realmente, los conciertos no son una sorpresa para mí porque los hago todas las noches. Lo único que los diferencia es el público. Me gusta el público español. Escuchan muy atentamente la música y entienden muy bien las letras. Es muy satisfactorio tocar para el público español".

“Yoga, ajedrez… y entrevistas de radio”

En 1993 la agenda de Sting, que entonces tenía 42 años, fue realmente agotadora. Cuando su avión privado aterrizó en suelo español, ya llevaba más de cinco meses ofreciendo conciertos en buena parte de Estados Unidos y de Europa. Una gira intensa para la que Sting reconocía que no se preparaba especialmente porque… “nunca dejo de hacer giras, pero me preparo para el concierto cada noche: hago yoga durante dos horas, como, juego ajedrez y hago entrevistas de radio”.

“Soy el capitán del barco”

En su gira más extensa por España, solo le acompañaron sobre el escenario tres músicos - David Sanciovis a los teclados, Dominic Milles a la guitarra y Vinnie Colaftita a la batería - pero la ‘troupe’ que viajaba con él era de 40 personas. El británico, que reconocía tener “algo latino en mi carácter”, desvelaba en LOS40 que su máxima preocupación cuando estaba en la carretera era su gente: “Mi mayor preocupación es mi banda y mi equipo. Mis 40 hombres sobre los que soy responsable. Soy responsable de su manutención, de su salud mental y de su felicidad. Soy el capitán del barco. Eso es lo que me preocupa”.

“La música me curó”

Para Sting la música tiene efectos curativos: “Es como homeopatía, pero no cura de forma instantánea, lleva muchos años. La música me curó a mí. Sería un desastre sin la música”. Por eso cree en el poder que pueden tener sus canciones sobre la gente y no le asusta: “Mi intención es hacer feliz a la gente, hacer que la gente piense de una forma positiva. Creo que la música tiene un poder. Plantas la semilla, plantas pequeñas semillas en sus mentes y florece años después. No tiene un efecto instantáneo. No, no temo el poder de ser una estrella del rock".

Cuesta creer que cuando Sting está relajándose en su casa, en el sofá, tomando una cerveza, no escuche música: “Encuentro muy difícil escuchar música para relajarme. Nunca lo hago. Solo escucho música cuando la utilizo para algo o para aprender algo. No me siento en el sofá y me relajo escuchando música".

Julio Iglesias “hizo una buena versión”

Lo que le resulta extraño al ganador de 17 Grammys es escuchar sus composiciones cantadas por otros artistas porque “normalmente escribo las canciones para mi voz”. Sin embargo, la versión que hizo Julio Igesias de Fragile, en la que él colaboró, no le desagradó: “Es difícil para mí escuchar canciones de otra gente. Ahí tenéis a Julio Iglesias. Grabó Fragile y me pidió que tocara la guitarra en el disco. Y creo que hizo una buena versión”.

Esa versión de Julio se incluyó en Crazy (1994), un ambicioso proyecto producido por Albert Hammond en el que también participaron Willie Nelson, o los ya fallecidos Lucio Dalla y Gilbert Bécaud. Al parecer, la colaboración de Sting fue casual, fruto de una coincidencia en un estudio de Nueva York. Además de tocar la guitarra, el británico también hizo coros y accedió a grabar el videoclip.

Sting y Julio, juntos en los Ondas

Curiosamente, el 14 de Noviembre de 1994, Sting y Julio iglesias coincidieron en otro 70º cumpleaños... el de Radio Barcelona. Se celebró con una gran fiesta en los Premios Ondas. El inglés fue galardonado por su trayectoria en la música popular y el español por su trayectoria más internacional en la historia de la radio. Ambos cantaron durante la gala. Por separado. Sting interpretó When we dance y Julio hizo Fragile.

Tanto le gustó a Sting la versión que hizo Julio de Fragile, que la incluyó en su álbum Duets (2020) junto a otras colaboraciones con Eric Clapton, Zucchero, Saggy, Mary J. Blige, Annie Lennox o Charles Aznavour.

“Hola, soy Sting, yo también prefiero LOS40”

Con tanta visita a España, no es de extrañar que Sting chapurree un poco el castellano. Cuando concluyó su entrevista con LOS40, quiso demostrar sus conocimientos de nuestra lengua. Y aunque se trabó un poco, al final consiguió decir de corrido: “Hola, soy Sting, yo también prefiero LOS40”.