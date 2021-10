‘Secret Story’: El secreto de Gemeliers destapa su brillante futuro (y no es musical)

Aunque parecían los más atrevidos de la edición, los Gemeliers han acabado perdiendo sus esferas contra Luca Onestini. El italiano ha conseguido adivinar el secreto que guardaba la pareja de hermanos desde que entraron al reality, algo que es todo un logro teniendo en cuenta lo bien que han conseguido taparlo durante las últimas semanas. Un mérito que, pese a habérselo ganado, finalmente no les ha servido de nada.

Tras adivinar el secreto de Julen, los Oviedo eran dos de los concursantes que más esferas tenían en su poder. Empatados con Lucía Pariente, el hecho de tener tantas bolas en su poder les daba bastantes posibilidades de ganar los 50.000 euros que se esconden en una de ellas. Ahora, sin embargo, no podrán jugar en condiciones normales.

Su compañero Luca se atrevió a pulsar para registrar su secreto, y aunque no estaba seguro siguió adelante. La pista que la organización del programa le dio le sirvió de mucho, aunque tan solo se trataba de una peluca victoriana. Como era de esperar, el complemento no podía tener relación con un juez porque no era 'estafé a mi familia', ya que en ese secreto no hay denuncias de por medio. Así ha sido el momento de la revelación:

Con bastante deportividad, ambos se abrazaban de forma tierna con su compañero, demostrando que no hay tan mal rollo como las galas llegan a enseñar. Tras su vídeo, los exconcursantes de La Voz Kids demostraron que heredarán un marquesado, e incluso se atrevieron a pronunciar su nombre. Toda una información que no pasó desapercibida para la audiencia.

La verdad sobre su herencia

Sin embargo, y aunque sea un dato de lo más revolucionario, ninguno de los dos sabía la verdad sobre el secreto determnado. Al descurbrise, no dudaban en explicar al jurado la situación: "Esto lo descubrimos hace bastante tiempo porque mi madre recibía una compensación económica y dejó de recibirla. Mi tía era huérfana, se perdieron los papeles, nadie reclamó y nuestros antepasados eran de Francia, pero el marquesado eran en Cádiz", contaba.

Más allá de la historia, los hermanos han contantado que ahora están en proceso de tener una más.