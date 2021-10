La trágica pérdida de Demi Lovato convertida en canción

Han pasado más de dos años desde que Demi Lovato perdiera a uno de sus más íntimos amigos. Y desde ese momento, la artista estadounidense no ha olvidado esa trágica pérdida. En sus reces sociales son frecuentes las menciones a Tommy e incluso recientemente ha estrenado su tributo musical que ya forma parte de la historia.

La canción se llama Unforgettable (Tommy's song) y ya puede escucharse en las principales plataformas de streaming además de en el canal oficial de la artista en Youtube. Un homenaje de lo más emotivo que ha tardado en ver la luz por todos los acontecimientos que han sucedido en los últimos años.

"Hace dos años perdí a alguien que significaba todo para mí. Su nombre era Tommy y era un hombre muy hermoso y especial. Escribí esta canción el día después de descubrir que había perdido la batalla contra la adicción. Esta enfermedad es extremadamente astuta y poderosa. Estoy muy agradecida y orgullosa de anunciar que todos los beneficios de esta canción irán al proyecto Voice rise up (para acabar con la adicción en Estados Unidos)" escribió la solista al presentar su hit.

Hay que recordar que Demi Lovato estuvo a punto de perder la vida en otra sobredosis por culpa de su adicción al alcohol y las drogas. Por fortuna ella consiguió salir adelante y rehabilitarse en un episodio que le ha permitido disfrutar de una segunda oportunidad en la vida que no todo el mundo tiene. Tal vez por ello la canción está tan llena de sentimiento e incluso muchos señalan que hay pinceladas muy íntimas de la propia Demi.

Una situación que ya vivimos en Dancing with the devil en el Demi recreó la noche de la sobredosis que estuvo a punto de acabar con su vida. Lo hizo con escenas en un bar, en una camilla de ambulancia y en la de un hospital. Incluso lucía la misma chaqueta y el mismo look de aquel imborrable momento.

La trágica pérdida de su amigo con apenas 31 años y que conoció gracias a su pasión por la moda se ha grabado a fuego en la mente de Demi Lovato que incluso luce en la piel el recordatorio de este hecho. "Una T de Tommy. RIP tu ángel especial. Te amaré para siempre Tommy. Gracias por la tinta Rafael Valdez... es precioso y estoy estoy muy agradecida por esto" explicaba tras tatuarse.

Demi Lovato sigue trabajando a tope en nueva música. La superestrella del pop no ha parado de lanzar canciones a lo largo de los últimos meses, dando lugar al primer disco de Demi en 4 años. Un trabajo de estudio que llevó por nombre Dancing with the Devil... the Art of Starting Over, y que incluye una serie de uniones a otrxs grandes artistas como Sam Smith, Marshmello o incluso Ariana Grande.

Meses después llega este emotivo tributo que podría arrancar una nueva etapa musical.