¿Qué pasó en Extremoduro? La razón de la polémica de Robe Iniesta, Iñaki Uoho Antón y Live Nation

Extremoduro ha sido noticia durante los dos últimos años tras confirmar su separación definitiva con una gira de despedida que por culpa de la pandemia mundial no hemos podido disfrutar. Y lo que en principio iba a ser un bonito adiós de una de las bandas más emblemáticas ha terminado con un cruce de acusaciones entre Robe Iniesta, Iñaki Uoho Antón y Live Nation al que el público ha asistido sin dar crédito a lo que estaba pasando.

Pero, ¿por qué se disuelve Extremoduro y se despide como el rosario de la aurora? Para intentar responder a esta pregunta hay que partir de la base de que el único componente que se ha mantenido desde sus orígenes hasta esta despedida ha sido Robe Iniesta. El resto de miembros de la banda han ido yendo y viniendo en sucesivos años con algunos músicos como Antón que primero comenzó colaborando esporádicamente para formar parte definitiva del grupo a finales de los 90.

La historia de la banda placentina hasta convertirse en el cuarteto definitivo es un ir y venir de músicos que aportaron diferentes cosas a su paso. Los primeros discos son el paradigma del rock español: letras poderosas pero un sonido y una producción mejorable. Y ahí es donde juega un importante papel Iñaki Uoho Antón en Extremoduro tras su salida de Platero y tú.

La relación entre los dos nombres más visibles del grupo fue aceptable durante los grandes años de Extremoduro. Y por grandes años hablamos de los más populares: ni comerciales ni mainstream. Siempre con el sello Extremoduro por delante. La mejoría de la producción y la presentación también fue absorbida por Robe Iniesta quien poco a poco empezó a presentar sus letras como solista. Ahí empieza el germen que llega al anuncio de separación a finales de 2019.

"Después de tanto tiempo sin dar señales de vida, nos ponemos en contacto con vosotros para anunciaros la separación del grupo. Queremos que sepáis los motivos de primera mano y esperamos que nos comprendáis. Para trabajar de la manera en que nosotros hemos trabajado tanto tiempo, es imprescindible tener una compenetración muy muy especial. Ahora, esa compenetración tan difícil de conseguir y mantener, aunque existe, no es la misma. Por eso hemos preferido dejarlo aquí: para quedarnos siempre con el recuerdo de tantos años felices, y porque nos parece lo más honesto. Seguimos y seguiremos siendo compañeros de viaje, aunque de otra manera, pero siempre compañeros" anunciaba el comunicado.

Al anuncio siguió una rueda de prensa en la que anunciaban su gira de despedida. Iba a ser un regreso por todo lo alto después de seis años alejados de los escenarios como grupo. En 2014 ofrecieron su última gira presentando Para todos los públicos (2013), a la postre su último disco de estudio. Tras su último show anunciaron un tiempo de descanso para dedicarse a sus proyectos personales (Robe Iniesta lanzó en 2018 un álbum en directo como solista).

Tras 32 años de carrera y con once trabajos en el mercado, el grupo placentino dice adiós con esta separación que suena a agridulce y definitiva. Y más después de escuchar a Robe Iniesta en La Heavy tras todo el lío del aplazamiento, suspensión, reubicación y cancelación de los conciertos y las acusaciones de unos a otros: "Extremoduro no necesita a Live Nation para hacer una gira. Yo no sé si llegará el punto en que tenga sentido. Ahora mismo ya no sé siquiera si la gira de despedida se tendría que llamar así, porque desde 2014 no hemos vuelto a tocar, hace siete años. Yo ahora lo que quiero hacer es este proyecto y grabar las canciones que tengo y si algún día tiene sentido, pues bueno, yo no lo descarto, pero no lo sé tampoco. Desde luego no es algo que a mí me haga ilusión, ya te digo que de lo que más ganas tengo es de hacer estas canciones que hemos grabado",

Como legado musical dejan auténticas joyas del rock español. Más de tres décadas contemplan a una de las formaciones de rock más importantes de nuestro país con discazos como Deltoya (1992), Agila (1996), Yo, minoría absoluta (2002) o La ley innata (2008). Entre los himnos musicales que Extremoduro ha regalado al público español figuran éxitos como So payaso, La vereda de la puerta de atrás, Salir, Jesucristo García, Extremaydura, Sol de invierno... Sus canciones les han valido 8 discos de platino.