Robe Iniesta, en la revista La Heavy: “Yo no sé si la gira de despedida de Extremoduro tiene sentido”

La gira de despedida de Extremoduro disparó las expectativas de miles de fans que soñaban con un último evento de una de sus bandas favoritas. Sin embargo, tras un tira y afloja entre los miembros del grupo y entre el líder de la formación y Live Nation se produjo la cancelación definitiva. A los incondicionales del grupo sólo les quedaba una última esperanza para el futuro.

La situación no ha cambiado demasiado en las últimas semanas. O sí, si tenemos en cuenta las últimas palabras de Robe Iniesta durante una entrevista con La Heavy. En palabras recogidas por Mariskal Rock el líder de la formación placentina ha explicado que ahora mismo prefiere centrarse en su nuevo proyecto musical en solitario: Mayéutica.

"Extremoduro no necesita a Live Nation para hacer una gira. Yo no sé si llegará el punto en que tenga sentido. Ahora mismo ya no sé siquiera si la gira de despedida se tendría que llamar así, porque desde 2014 no hemos vuelto a tocar, hace siete años. Yo ahora lo que quiero hacer es este proyecto y grabar las canciones que tengo y si algún día tiene sentido, pues bueno, yo no lo descarto, pero no lo sé tampoco. Desde luego no es algo que a mí me haga ilusión, ya te digo que de lo que más ganas tengo es de hacer estas canciones que hemos grabado" asegura el compositor y vocalista.

Palabras que casan con lo que el propio Robe Iniesta dijo hace 5 meses: "Lo más sensato es que tengáis en cuenta este plazo de 21 días que ha abierto la empresa promotora para pedir la devolución del dinero. Dicen en la empresa promotora y en algunos medios de comunicación que la gira de Extremoduro está en mis manos. No os lo creáis, es mentira. Para los religiosos, está en manos de Dios, y para los ateos, en manos de la ciencia. A día de hoy, nadie puede asegurar, con la más mínima certeza, que los conciertos se vayan a poder hacer en 2022 por mucho que yo firme en un papel".

El plazo de devolución de las entradas finalizó definitivamente el 30 de septiembre y miles de seguidores de Extremoduro se quedaron con las ganas de poder volver a disfrutar de su banda favorita. Y a juzgar por lo dicho por el músico no parece que pronto vaya a haber una nueva oportunidad.

De hecho el propio músico ha mostrado todas las dudas en torno al futuro de los shows durante esa misma entrevista. Robe Iniesta está anunciando con sólo dos semanas de antelación la puesta a la venta de las entradas para su gira en solitario. ¿Y para cuando la normalidad? "Eso yo no sé cuando va a llegar, o si volverá a llegar o ya siempre habrá restricciones como hacer sectores o entrar por puertas distintas. Yo que sé, no sé que cosas van a quedar. Desde luego, este año que viene yo no creo que vaya a pasar eso de que no haya en absoluto ninguna restricción, que puedas ir a la barra y beber si quieres en medio de toda la gente, o sentarte donde te plaza, bailar, cantar, abrazarte con todo el mundo. Cada vez se van a poder hacer conciertos más grandes, sí, pero adaptándose a las circunstancias".