Los cambios en las nominaciones de ‘Secret Story’ provocan una inesperada tensión entre dos concursantes

EStamos más que acostumbrados, en realities tipo Secret Story, a que las nominaciones y, sobre todo, sus cambios, desestabilicen a toda una casa. Y lo hemos podido comprobar esta semana cuando se implantaba un un nuevo sistema de votaciones. El jueves pasado vimos cómo la organización se sacaba de la manga una inmunidad y un privilegio que consistía en poder sacar de la lista a uno de los nominados a cambio de meter a otro.

La primera fue a parar a Cristina Porta de manera fortuita, después de encontrar el pimiento que el reto del día requería. Aunque fue un logro conseguido de la manera más aleatoria posible, lo cierto es que con ello desbarató la idea de nominaciones que gran parte de sus compañeros tenía en mente -tal y como dijeron a la hora de votar-.

Eso, sumado al privilegio de Luca Onestini y Julen de poder cambiar a un nominado por uno de los salvados, hizo que la casa de los secretos inaugurase su semana más movida. Y es que, aún con lágrimas en los ojos, Julen decidía aupar hacia la lista de nominados a su compañera y amiga Isabel Rábago. La colaboradora televisiva, en cambio, se enteraba por sorpresa este pasado domingo:

Así ha sido la reacción de Isabel al enterarse de que estaba nominada #SecretNoche6 pic.twitter.com/99N6iJPrtk — Secret Story. La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) October 17, 2021

Después de tres días en los que el extronista de MYHYV ha estado vagando por la casa de lo más decaído -y sin poder decir a nadie qué habían hecho con las nominaciones-, ella se enteraba y le restaba importancia. "Estamos en un juego, sabemos las reglas del juego", decía con una sonrisa hacia su compañero, dejándole claro que lo que peor le podría haber sentado es que le hubiese dado tanto importancia.

La crítica de Isabel Rábago hacia Julen

Sin embargo, tan solo hizo falta una gala entera para llegar al cambio de opinión más drástico que se ha vivido en la casa desde sus comienzos. Después de desconectar con plató, Isabel hablaba con Jesús (Gemeliers) y Cynthia cambiando radicalmente de opinión: "Tampoco me sentía en el primer lugar, pero desde luego no en el último. Yo sé lo que yo hubiese hecho, y a quien no tocaría, pero no puedes culpar solo a Luca", relataba a sus colegas de edición.

A lo que se refería la concursante es lo que tanto ella como sus compañeras pudieron ver en directo, un vídeo del cambio de nominaciones editado de manera que los integrantes de la casa interpretaron que la decisión de alzar a Rábago hacia el podio de los nominados era una estrategia del italiano. Sin embargo, nada más lejos de la realidad, pues fue Julen el que dio en primer lugar los nombres de Isabel o Cynthia para poner a disposición de la audiencia.

De lo más dolida, se quedaba pensativa mientras contaba que este acto había sacado a la luz lo que ella significaba para su compañero. Aún poniéndose en la piel de Julen ella tiene claro que no habría hecho lo mismo, algo que su compañera Cynthia arropaba admitiendo no entender cómo se había decantado por Rábago y no por ella a la hora de elegir.

Julen, por su parte, admitió a Canales Rivera haber hecho caso omiso de la advertencia de Jorge Javier de tener que nominar a un compañero tras salvar a otro, y que él dejó claro que ante todo quería salvar a Lucía. Sin duda, algo que parece que incluso tras la expulsión quedará muy presente en los próximos días del reality. Si Rábago lo deja estar o lo convierte en un problema de convivencia, está por ver.