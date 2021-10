Un error en los porcentajes de las nominadas de ‘Secret Story’ hace saltar las alarmas en redes

Este jueves la gala ´de Secret Story promete porque está en juego una expulsión muy complicada. De momento estás nominadas Adara Molinero, Isabel Rábago y Lucía Pariente, tres figuras bastante clave en la convivencia de la casa. Los últimos cambios en las normas de la casa han dejado este panorama que dará mucho que hablar tras conocer el nombre de la que deba abandonar la casa.

La primera se enfrenta con deportividad a su segunda nominación -después de ser la última que entró al reality hace apenas unas semanas-, mientras que la segunda se ha encontrado con esta situación después de que Julen haya sustituido el puesto de Luca por el suyo en las nominaciones. La última, acumulaba puntos gracias a Rábago, que la votaba para sorpresa de toda la audiencia.

Sin embargo, la sorpresa no recae en ninguna de las tres. Ni si quiera en los datos a ciegas que el programa ha desvelado. Las redes han comentado enseguida los porcentajes de votos de cada una, aunque no por las teorías que adivinan a quién pertenece cada una.

¡Así se quedan los porcentajes por ahora! ¿Quién creéis que va en cabeza? #SecretNoche6 pic.twitter.com/jTdydioWCf — Secret Story. La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) October 17, 2021

Baile de números



Un 58'7% para una misteriosa columna roja, otro 33'9% para una amarilla y un muy reducido 4'4% protagonizaban el último revuelo de la noche, pero por algo que solo los más avispados notan a simple vista. Y es que al sumar las tres cantidades, el número resultante asciende a 97%. Pero, ¿dónde está el 3% que falta?

Si se va al anterior dato de la misma noche -con datos más altos, aunque esta variación encajaba a la perfección después de seguir viendo a las nominadas en plena acción-, las mismas columnas se traducían a 59'7%, 35'7% y 4'6%. Y estos, a diferencia de las más actuales, sí llegan a la centena utilizando nociones de aritmética básicas.

Las redes, como siempre tan elocuentes, han notado enseguida el fallo del programa. Todos se pronunciaban de la misma manera:

El 3% que falta es de la planta que enfocan en el 24 horas https://t.co/yRzLasYmgc — esteban anon (@rocachonda) October 17, 2021

Hola @SecretStory_es podéis si eso contar los porcentajes lo digo por que da un 97%, ya si eso para cuando queráis devolvéis el 3%, que le falta a alguien 😂😂#SecretNoche6 — sergio 💙🇺🇾🧜‍♀️ (@Settralisko1) October 17, 2021

El programa aún no se ha pronunciado al respecto, aunque de tener que sumarse esos tres puntos, no marcarían la diferencia para ninguno de los datos presentados. Comprobando que no supone nada grave para el resultado que se anunciará el próximo jueves, lo más seguro es que sea un fallo sin importancia debido a las prisas del directo. Aunque, por supuesto, habrá que esperar para comprobarlo.