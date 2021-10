El Jefe (Dani Martín) y la diva (Adele), candidatos esta semana a la lista

Encarnan dos de las reapariciones más sonadas de los últimos tiempos. ¡Anda que no la lió buena Dani Martín con el supuesto retorno de El Canto del Loco! Al final, como ya anticipamos en LOS40, la posibilidad se traduce en que el madrileño ha vuelto a grabar muchos de los éxitos de su antiguo grupo para su próximo álbum, que saldrá el 21 de noviembre. No, no vuelve, de explícito título, es la canción nueva que acompañará dicha colección, y se postula para entrar en la lista.

Aunque es un tema inédito, No, no vuelve está lleno de guiños a la banda que cualquier buen fan reconocerá. Por cierto, el Jefe intervendrá el sábado en el programa para dar su Voto VIP. En cuanto a su presencia en lista, se materializará con el apoyo de sus fanes: el HT #MiVoto40DaniMartín le dará luz verde.

Dani Martin - No, No Vuelve

Más esperado si cabe ha sido el regreso de Adele. La cantante británica publicó hace unos días Easy on me, avance de su próximo álbum, 30. En este disco, muy personal, refleja su estado de ánimo al entrar en la treintena, haber pasado por un divorcio y ver crecer a su hijo, que ya tiene nueve años. Tras un largo silencio, vuelve, además, con un cambio de look bastante acentuado, más delgada y muy guapa.

Easy on me, la canción candidata, es una balada de piano marca de la casa, que sin duda deleitará a los millones de seguidores de Adele, la cantante que más discos ha vendido en el Reino Unido este siglo. En apenas una semana, el vídeo acumula ya 88 millones de reproducciones en YouTube. La expectación va más allá de saber si entra o no en la lista (lo hará si recibe apoyos suficientes con el HT #MiVoto40Adele), sino en qué puesto: recordemos que el primer single de su anterior álbum, Hello, debutó en el número uno.

Adele - Easy On Me (Official Video)

¡Mucha suerte a ambos!