Miley Cyrus se lo quita todo para la portada más explosiva de 2021

Miley Cyrus es un icono esté o no esté de actualidad. Pero es que además la solista estadounidense está más de moda que nunca gracias a sus looks, a las versiones de los clásicos de la historia de la música y a su trabajo musical. Hace unos días ya os contábamos que se había puesto manos a la obra y ahora lo ha confirmado oficialmente: su noveno disco de estudio está en marcha. Y vuelve a ser la Miley de siempre como ha demostrado en la portada más explosiva de 2021.

La cantante se lo ha quitado todo para la portada de la revista Interview (y también para las páginas interiores, de paso). Desnuda de cintura para arriba, el único objeto que tapa sus pechos es una imagen de su propio pecho desnudo. Una imagen no apta para la censura de Instagram.

Pero no sólo el reportaje de Miley Cyrus en la publicación es una auténtica bomba de relojería repleta de fotos provocativas, prótesis mamarias, lencería sexy... que dejan poco a la imaginación. La entrevista realizada por el propio Lars Ulrich de Metallica sirve para que la artista deje importantes pinceladas sobre cómo ha vivido el proceso de convertirse en una de las reinas de las versiones.

Su lado más rockero lo ha presentado junto a la mítica formación con la que interpreta Nothing else matters. Una versión conjunta con la que los estadounidenses celebran el 30º aniversario de su Black album. Y esta es la guinda del pastel. "Os confirmo que estoy en el estudio trabajando en mi próximo disco. Un anuncio especial llegará mañana" confirmaba Miley Cyrus en sus redes sociales.

El primero que publique bajo el sello discográfico de Columbia en lugar de su tradicional RCA Records (ambas de Sony) y también bajo su nuevo management Crush Music. Con ellos, la artista está publicando pequeñas píldoras de lo que podríamos esperar de este trabajo en el que de nuevo la estética disco de los 70 y los 80 podría tener un gran protagonismo.

Para poder promocionar la portada de la revista en sus redes sociales, a la intérprete no le ha quedado más remedio que poner dos pegatinas de Miley en sus senos.

De momento las grandes preguntas sobre esta nuevo proyecto musical de Miley Cyrus siguen siendo una incógnita. Como decíamos, todo apunta a que esa estética discotequera volverá a ser una pista de la apuesta musical de la solista pero hemos podido ver en los últimos meses como la estadounidense es capaz de adaptarse a casi cualquier género con su inconfundible talento y su voz quebrada.

El lado más rock de Miley Cyrus

Como no podía ser de otra forma, la provocativa portada no ha sido el único titular que ha dejado Miley: "Toda mi vida, ya sea en el entrenamiento vocal o simplemente para continuar perfeccionando mi oficio, siempre he tratado con cuestiones como '¿Por qué suenas como un hombre?', '¿Dónde está tu maldito falsete, perra?', '¿Por qué ya no puedes cantar la nota más alta de 'Party in the USA'?' En esa canción puedo cantar en un registro bajo y vivir en ese sonido auténtico y genuino. Mi voz es la forma en la que me represento a mí misma. Es la forma en la que me expreso. He trabajado con tantísima gente que me dice: 'tendremos que traer a una artista para alcanzar las notas altas'. Ya sabes, el "falsete" es un término en latín para cuando un niño atraviesa la adolescencia, pero todavía hay quien pretende que cante en ese tono".

Miley Cyrus reivindica su autenticidad y su personalidad: "Soy quien soy. Digo lo que quiero decir en cada momento, incluso si eso puede cambiar mañana. Me sentí honrada por el hecho de que no tuve que cantar esa canción de la forma en la que "se supone" que cantan las mujeres. Es el registro más bajo de mi voz, así que estoy agradecida de tener una canción en la que pueda apoyarme en esto".