‘Secret Story’: Lucía Pariente desvela su oscuro secreto, muy relacionado con el mundo de la música

La gran diferencia entre Gran Hermano y Secret Story es la existencia de un secreto por parte de cada uno de los concursantes que el resto tiene que ir adivinando. Unas veces se consigue, hemos visto como las esferas van y vienen, pero en otros casos, es el propio concursante el que lo desvela cuando es expulsado y es lo que ha ocurrido con Lucía Pariente que supo ocultar muy bien su secreto y descubrir alguno de sus compañeros.

La madre de Alba Carrillo acumuló hasta seis esferas en el concurso, algo que le garantizaba bastantes posibilidades de poder ser la ganadora de los 50.000 euros ocultos en una de ellas. Su pronta expulsión, sin embargo, ha hecho que tenga que poner sus bolas a disposición de los que siguen jugando.

No lo dijo según abandonó la Casa de los Secretos, aunque sí lo contaba frente a Jordi González. El secreto de Lucía Pariente era de lo más esperados, pues ya solo quedan unos pocos por destaparse, por lo que las teorías se van reduciendo más y más. Y para ella, ya no habrá cabida a más rumores:

¡Este es el secreto de Lucía! ¿Os lo esperabais? #SecretNoche7 pic.twitter.com/KMkEKIfRYl — Secret Story. La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) October 24, 2021

'Mi familia no sabe que los estafé' es el secreto con el que la exconcursante entró al reality. Un misterio que, debido a la gravedad que evoca, no dudaba en correr a explicar. De nuevo, parece que el formato ha vuelto a coquetear con la naturaleza de la anécdota tal y como ya hizo con Bigote Arrocet y su particular secreto 'Soy el hermano de mi padre'.

En este caso, Pariente explicaba que todo formaba parte de una historia de lo más curiosa que empezó cuando su hermano le mandó a comprar pinceles. Parece que la hermana de la susodicha es toda una artista, y cuando ésta consiguió lo pedido un hombre se le acercó para preguntarle si era artista. Al mentir respondiendo afirmativamente, el misterioso hombre le ofreció un trabajo.

Se trataba, nada más y nada menos, que un puesto como diseñadora creando portadas de discos musicales. Una breve intervención en la industria artística en la que Pariente poco tuvo que ofrecer, pues consiguió que su hermana se los hiciese todos. Más que nada porque ella, según ha admitido, no sabe dibujar.

Tras esta información, las teorías restantes ponen en jaque los secretos que aún quedan por asignar. Canales Rivera, de hecho, queda totalmente libre de cargar con el secreto de Pariente, pues durante su línea de la vida contó una anécdota que parecía vincularle directamente con una estafa, aunque en su caso su familia estuvo enterada de todo. Además, se trató de un movimiento para beneficiar a su madre, no para robarla.

Sea como sea, parece que los concursantes se han quedado a gusto con la nueva infornación, sobre todo tras recuperar alguna esfera y poder seguir adivinando. Que siga el juego.