Así suena Equals, el nuevo disco de Ed Sheeran

Ed Sheeran consiguió llevar su primer single de regreso tras su parón musical al número 1 de las listas en todo el mundo. Y el artista inglés quiere repetir con su nuevo proyecto musical, Equals, lo logrado con esa primera canción: Bad habits.

Para ello está dándole a su público justo lo que necesitaba: su música. El británico ha presentado a través de su canal oficial en Youtube un adelanto del sonido de su quinto álbum de estudio (el cuarto de su pentalogía matemática) que se lanzará el próximo 29 de octubre.

14 teasers como 14 soles correspondientes a las 14 canciones que formarán parte de su nuevo disco de estudio que llegará al completo este mismo viernes. Lxs seguidorxs de Ed Sheeran pueden así ir disfrutando de lo que está por llegar generando la máxima expectación en torno a uno de los trabajos más esperados del año.

Estos breves adelantos de 20 segundos o menos son una especie de resumen audiovisual de los últimos 4 años de trabajo para uno de los artistas más importantes del panorama internacional actual. Y su nueva colección de canciones ofrecen una interesante mezcla de géneros, ritmos y temas que el británico aborda desde una madurez sincera sin dejar de lado su faceta más juguetona como se puede comprobar en algunos teasers.

Minus, el disco que cierra la saga matemática, ya está en el horizonte

A Plus, Multiply, Divide y Equals le falta un quinto trabajo para cerrar la saga matemática que saldrá de gira el próximo 2022. Y tal y como ha confirmado el manager del propio Ed Sheeran, podría estar más cerca de lo que nos esperábamos. En una entrevista con The Sun, Stuart Camp ha confirmado que el solista tiene ya decidido el listado de canciones y que no quiere esperar demasiado para que los temas no se sientan demasiado viejos cuando se publiquen.

Y no parece que vayamos a tener que esperar demasiado. De hecho, a falta de confirmación oficial, todo apunta a que The Mathematics Tour, la gira que está promocionando con todos los signos llegará poco después de que se publique su siguiente elepé.

Ed Sheeran, sigue aislado tras dar positivo en coronavirus

A pocos días de que vea la luz su nuevo disco de estudio, Equals, el Ed Sheeran anunciaba que había dado positivo en un test de coronavirus por lo que tenía que aislarse y hacer el periodo de cuarentena. Sin embargo el músico desveló que esto no le hará detener su agenda aunque tendrá que hacerlo de manera online como sucedió durante los meses de confinamiento en muchos lugares del mundo.