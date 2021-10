Leiva dice adiós a su ‘Tour Nuclear’ y deja entrever una nueva etapa en directo

Cada vez falta menos para que recibamos el nuevo proyecto musical de Leiva. Pero antes de abrir una nueva etapa en su carrera hay que cerrar la anterior. Y eso es justo lo que el músico ha confirmado a través de sus perfiles oficiales en las redes sociales.

El de Alameda de Osuna está a punto de escribir la última página del último capítulo de un libro llamado Tour Nuclear. Lo hará en el San San Festival este mismo domingo a partir de las 22h. Será la guinda de una gira agridulce para el solista.

"Hola amigas y amigos. Contaros brevemente que me he dado cuenta que este domingo es el último show del tour nuclear. Una gira que nos ha dado tantas alegrías y que se vió truncada por la pandemia como todo el mundo pero que pudimos hacer una gran parte de ella. La cosa es que este domingo es el último show del Tour Nuclear. No teníamos pensado que fuera un fin de gira en un festival pero me parece un plan de puta madre hacerlo compartiendo cartel con un montón de compañeros y compañeras. Así que el que quiera venir al último show, la última oportunidad será este domingo en el San San Festival. Si no nos vemos en este show pronto tendremos bonitas noticias y os contaré cosas que molan. Un besito a todos y gracias por la lealtad" ha explicado Leiva.

Pero como decíamos al principio cuando una etapa se cierra, inmediatamente se abre otra y esa es justo la idea que tiene el intérprete una vez que publique su nuevo álbum de estudio. El madrileño pondrá a la venta Cuando te muerdes el labio el próximo 3 de diciembre por lo que probablemente tendremos que esperar a finales de año o comienzos de 2022 para volver a disfrutarle en directo.

"Este domingo en el @sansanfestival a las 22.00, haremos el último show del #TourNuclear. Nos despedimos de ese espectáculo que tantas cosas bonitas me trajo, para abrir paso a otro muy prontito. Ojalá nos encontremos por allí, y celebremos junt@s. Gracias por la fidelidad siempre!" confirmaba Leiva en sus redes sociales.

Hace unos días pudimos disfrutar de su espectacular showcase en Líthica (Menorca, Islas Baleares) con motivo de LOS40 Music Awards 2021. Siempre acompañado de su guitarra, nos recordó a todos por qué es uno de los artistas más emblemáticos de la historia de nuestra música.

Una cosa nos quedó clara: disfrutar de la música de Leiva en directo es un placer. Pero hacerlo en un showcase tan especial, lo es aún más. Ojalá que esas 'bonitas noticias' y esas 'cosas que molan' lleguen muy pronto.