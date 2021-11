Miguel Ángel Muñoz se despide emocionado del compañero de su último proyecto tras su fallecimiento

Miguel Ángel Muñoz no ha pasado un buen puente tras enterarse del fallecimiento de un buen amigo con el que acababa de compartir uno de sus proyectos más importantes, el de la vida de su Tata llevado a una especie de documental. “Querido @javiermunoz1967,te escribo estas líneas, roto de dolor porque me quedan muchas cosas por hacer contigo en esta vida. 💔”, comenzaba escribiendo en sus redes.

Un extenso texto en el que ha dejado claro que además de la profesión, les unía una amistad. “Al teléfono con @carlossantosr hemos recordado como te volvíamos a celebrar sus años después de la última vez, la semana pasada junto a @raulmerida00. Entre lágrimas nos quedamos con ese último recuerdo tuyo, riéndonos, disfrutando de la vida con buen producto de León traído por ti, vino rico y hablando de cine…”, recordaba.

Han trabajado juntos en multitud de ocasiones. “Te debo el personaje más arriesgado que he interpretado en mi vida hasta la fecha, ‘El Moro’ de ese #CrackCero que co-escribisteis los dos maestros. Si, maestros los dos #JoseLuisGarci y tú. Porque como director y guionista para mí lo eras, pero también lo has sido en vida como persona. He aprendido mucho de ti. De la vida, del cine, y de cómo cuidar a los amigos”, compartía emocionado.

En los últimos tiempos habían compartido mucho tiempo juntos por el proyecto al que habían dado forma juntos. “Por supuesto nunca olvidaré el día que te propuse que me ayudaras a poner en papel la historia que quería contar sobre mí y @soylatatareal y que acabó en el guion de ‘TATA’, que corregíamos a altas horas de la madrugada durante la pandemia. Cuanto aprendí de ti y que generosidad la tuya cuando te expliqué que la vida había superado a nuestra ficción y sentí que iba a contar otra verdad en forma de documental. No sólo lo entendiste sino que me has apoyado en cada uno de los procesos hasta la semana pasada dedicándome unas palabras que cada vez que las leo me emocionan tanto como ver mi nombre junto al tuyo el nuestro guion”, expresaba.

Roto de dolor

Y terminaba dejando correr la emoción: “Hoy la vida vuelve a superar a la ficción. Y como me ha dicho ‘el amo’ al teléfono; tú te hubieras escrito un final mejor. Te llevaré siempre conmigo porque me has calado muy profundo y espero encontrarte en algún momento en otra vida para seguir compartiendo momentos inolvidables y por qué no, para hacer otra película juntos. Te quiero Don Javier Muñoz. #descansaenpaz 🙏🏻”.

No faltaban las palabras de apoyo y consuelo de amigos y seguidores.