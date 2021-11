U2 estrena un adelanto de su nueva canción ‘Your song saved my life’

U2 ya tiene cuenta de TikTok y la ha presentado estrenando un adelanto de su nueva canción: Your song saved my life. Se trata de la colaboración que la formación irlandesa ha realizado para la película Sing 2 en la que también veremos a Bono dar voz a uno de sus personajes. Nuevos tiempos para un clásico de la música

El regreso musical de Bono, Larry Mullen, Adam Clayton y The Edge pondrá fin a más de dos años de silencio desde la publicación de Ahimsa, la última canción que publicaron en 2019 con motivo del aniversario de su disco Joshua Tree que les llevó de gira por todo el mundo.

El lanzamiento de esta canción está previsto para este mismo fin de semana por lo que los seguidores de U2 no tendrán que esperar demasiado para disfrutar de este tema que seguro que se convertirá en todo un hit a nivel mundial.

Su estreno en TikTok no es casual. Los irlandeses quieren ampliar y modernizar su potencial audiencia y nada mejor que una de las redes sociales de moda en la que el hashtag U2 ha alcanzado los 250 millones de reproducciones en diferentes vídeos. Ahora que el cuarteto ha desembarcado de manera oficial seguro que esas cifras se disparan aún más.

El grupo está a punto de celebrar en este mes de noviembre el 30º aniversario de uno de sus discos más emblemáticos: Achtung baby. Y nada mejor para hacerlo que una red social en la que recordar algunos de sus mayores hits.

Si a todo ello le sumamos Your song saved my life la combinación es claramente ganadora. Una canción de la que ya empezó a dejarnos algunas pistas en mayo del año pasado cuando estrenó en sus perfiles una playlist llamada las "60 canciones que me salvaron la vida".

"Estas son algunas de las canciones que me salvaron la vida. Sin las que no hubiera podido vivir...las que me trajeron de allí hasta aquí, de cero a 60..." escribió Bono en su día. Seguro que muchos de sus temazos como Beautiful Day, With Or Without You, Vertigo, Sweetest Thing, One o Where The Streets Have No Name que ya están disponibles en TikTok también se convierten en salvavidas para millones de sus fans.

Vuelve U2: ¿Qué os parece su canción?