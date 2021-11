Leiva anuncia el estreno de ‘Stranger things’ junto a Zahara

El nuevo álbum de estudio de Leiva, Cuando te muerdes el labio, ha entrado ya en la cuenta atrás para su lanzamiento. Queda menos de un mes para la publicación el próximo 3 de diciembre de su quinto disco en solitario aunque en realidad será de todo menos solitario. Porque como ya os hemos contado, el madrileño ha recurrido a las grandes voces femeninas de nuestra música para dar vida a este proyecto que vivirá un nuevo episodio este viernes con el estreno de Stranger things.

Este nuevo sencillo recogerá el testigo de los ya presentados: Histéricos con Ximena Sariñana e Iceberg con con Fer Casillas. Y para esta nueva canción que comparte título con el fenómeno televisivo (ya disfrutamos hace unos meses de otro guiño a la cultura televisiva con Solaris, inspirada en Euphoria), el de Alameda de Osuna estará acompañado de Zahara.

"Tenía mucha vidilla por deciros que el viernes saldrá #StrangerThings, con mi querida compañerita de hace tantos años, @zaharapop. Para mí una de las perlitas del disco. Atentos el viernes! #CuandoTeMuerdesElLabio 🛸os dejo en la bio el link para pre-guardar la canción!" escribía Leiva en su perfil oficial de Instagram haciendo oficial el estreno de Stranger things.

No es la primera vez que oímos hablar de esta canción. Ya en verano dejó algunos acordes y melodías en un vídeo junto al que escribía el título de este tema que habla de un verano que no parece ser el más feliz. "No recuerdo pasar un verano tan hostil / Te juro que no sé cómo alejarte de mí / Y no sé descifrarlo / En un punto lo extraño / Voy a echarme a un lado / Y sellarme los labios / No hay una sola estrella / No hay un amigo a mano / Hay una chica extraña a mi lado / Ya sé que a veces lo has pensado / No me lo dirías jamás / Me arrancarías los sueños de las manos" cantaba el solista en la letra.

Rodeado de talento femenino gracias a una larga lista de mujeres que le acompañan en este nuevo lanzamiento, cada vez falta menos para que vea la luz y canción a canción vamos conociendo lo que nos deparará su trabajo junto a quince artistas que se han sumado a su nueva creación: Natalia Lacunza, Silvana Estrada, Ximena Sariñana, Natalia Lafourcade, Fer Casillas, Elsa y Elmar, Ely Guerra, Catalina García, Daniella Spalla, Gaby Moreno, Zoe Gotusso, Zahara, Nina de Juan y Tulsa.

14 canciones que verán la luz el próximo 3 de diciembre y que marcarán un antes y un después en la carrera musical del intérprete: "Esta vez acompañado de un montón de amigas artistas a las que quiero y admiro profundamente, y con las que me he ido encontrando por el mundo estos últimos años de giras y viajes. Qué suerte la mía! Ha sido un viajazo muy bestia este disco".