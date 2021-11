Lil Nas X desvela que creó ‘Montero’ con la ayuda de setas alucinógenas

Lil Nas X se ha convertido en los últimos años en una de las figuras más destacadas del panorama musical mundial. Sus brutales videoclips, su excentricidad y su apoyo a colectivos como el LGTBI+ se han sumado a Montero, un álbum redondo.

Este disco incluye canciones como Montero (Call Me By Your Name) o Industry Baby, exitazos que se mantienen en lo más alto de las listas y ahora sabemos qué ha necesitado el cantante para componerlos.

Y es que el rapero de Georgia (Estados Unidos) ha desvelado en una entrevista para el periódico de su país The Wall Street Journal que probó por primera vez las setas alucinógenas para crear su ópera prima: Montero.

"Un momento crucial en el proceso fue probar setas psicodélicas por primera vez", dijo el artista. Esta práctica (ilegal en España) le sirvió para "dejar atrás muchos sentimientos persistentes de timidez".

De esta forma, el versátil cantante se instaló en varios hostales de California acompañado de sus productores Denzel Baptiste y David Biral. Allí, lo que hizo no fue componer, sino estar "sin trabajar en ninguna música, solo reflexionando sobre la vida". A continuación, el mismo explica lo que logró: "Pude abrirme mucho. Pude escribir historias reales sobre mi vida y ponerlas en mi música. Lo hice por primera vez".

El resultado: uno de los álbumes del momento

El resultado de esta experiencia fue un disco magnífico. Tanto los fans, crítica como otros compañeros de profesión destacaron este álbum como una revolución del momento, augurando a Lil Nas X un futuro brillante. Y es que tan solo tiene 22 años y parece que ha pasado un montón de tiempo desde su hit Old Town Road.

Las ya mencionadas Montero (Call Me By Your Name) y Industry Baby se unieron en el disco a colaboraciones con artistas de la talla de Miley Cyrus, Doja Cat o Elton John. Con este último (con quien guarda una bonita amistad), lanzó One of Me, el cual también está presente en The Lockdown Sessions, el trabajo de estudio que acaba de sacar la leyenda del pop.