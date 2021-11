Alanis Morissette trabaja en una serie inspirada en su vida

La canadiense Alanis Morissette tiene un año clave en su carrera que nunca olvidará. En 1995 publicó Jagged Little Pill, su tercer disco, pero con el que salió de su país para presentarse al mundo y revolucionar el mercado con más de 33 millones de copias vendidas. A partir de ese momento, nunca llegó a repetir ese éxito que la llevó a tener el quinto álbum más vendido por una mujer, pero en los últimos meses, ha vuelvo a revitalizar su carrera con varios proyectos.

Además de su gira de celebración por el 25 aniversario de este trabajo, Morisette publicó Smiling, un nuevo disco en el que hablaba sin tapujos sobre la depresión y ensalza la labor de la terapia, que la ha ayudado en muchos momentos de su vida. Además, ha contado con su propio musical en Broadway, es jueza de un concurso en televisión y HBO Max ya anuncia un documental en el que se relatarán algunos capítulos de su vida.

Por si fuera poco, Alanis Morissette está trabajando en una serie de televisión. El proyecto se llama Relatable (Identificable), y aunque ella no actuará en la ficción, será productora ejecutiva y compondrá la banda sonora. La historia no puede referirse más a ella: una mujer que se erigió como estrella del rock durante su juventud, pero que ahora ya ha cumplido los 40 años, está casada, tiene tres hijos y tiene que lidiar con un montón de problemas cotidianos con los que antes no contaba. La serie estará escrita por Elizabeth Beckwith y por Christopher Moynihan, bajo la coordinación del estudio ABC. La vida de la artista servirá para escribir la historia, aunque los personajes serán ficticios y no se busca hacer un biopic.

No es el único proyecto audiovisual que veremos próximamente alrededor de la canadiense. HBO Max estrenará el documental Jagged de Alyson Klayman. En él, la cantante participó para dejar plasmada la experiencia de éxito y el fenómeno del gran disco que la llevó a la fama, sin embargo, después del Festival de Toronto, reveló que se sintió engañada.

Jagged | Official Trailer | HBO

"Se me convenció bajo una falsa sensación de seguridad y su agenda me quedó clara inmediatamente cuando vi el primer montaje de la película", explicó a The Washington Post. En el documental, que se espera que cause gran revuelo en su estreno, se cuentan duros pasajes que vivió relacionados con una violación cuando era menor de edad. Aunque ella ha reconocido los hechos, considera que no se ajustan a lo ocurrido con veracidad.

Such Pretty Forks in the Road es su noveno disco y el último hasta la fecha, publicado el pasado año, en el que Morissette ha revelado que sufre trastornos alimenticios desde la adolescencia y que ha sufrido depresiones relacionadas con el parto tras el nacimiento de sus tres hijos. Además de eso, después de reconocer que sufrió abusos sexuales, sus letras han variado y se interpretan de una manera diferente.