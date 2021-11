Ricky Merino y Ruth Lorenzo tienen nueva canción conjunta: ‘Carnaval’

Ricky Merino ya tiene listo su primer álbum de estudio que se pondrá a la venta el próximo 26 de noviembre: Ricky Merino. Y para presentar su debut discográfico, el músico se ha aliado con dos de los nombres más importantes de la industria musical española: Ruth Lorenzo y David Otero.

El ex Canto del Loco es el responsable de la composición de la canción, Carnaval, que el intérprete balear comparte con Ruth Lorenzo. La canción ya está disponible para su escucha dos semanas antes del lanzamiento del que será el primer elepé en la carrera del solista.

Esta canción de corte electro-pop es el single adelanto del primer álbum en solitario del cantante mallorquín. Para Ricky Merino "es un sueño cumplido presentar mi primer proyecto discográfico de la mano de Ruth y David".

"En estos cuatro años desde que la mayoría de los que estamos aquí nos conocimos, hubo momentos (muchos) en los que pensaba que esto no llegaría nunca. No ha sido fácil, nada fácil, pero tengo la inmensa suerte de tener a gente que me quiere trabajando conmigo y entre todos lo hemos hecho posible. Ya os lo dedicaré como toca más adelante. El 26 de noviembre de 2018 lancé Miénteme, mi primer single post-ot. El 26 de noviembre 2021 celebraremos su tercer cumpleaños con el disco entero. Las cosas de palacio van despacio, pero llegan" posteó en su Instagram.

Carnaval muestra a dos artistas con inquietudes musicales similares, con clara referencia a los años 80 y 90 que unen sus voces con fuerza para hacernos bailar entre flashes y gritos y ha sido producida por Juan Sueiro en Madrid (Miss Caffeina, Fangoria...). Ruth Lorenzo ha agradecido esta colaboración con unas dulces palabras para su compañero: "Ricky es un artista que se nota que ha trabajado mucho, muy constante y admiro mucho. Es de la vieja escuela como lo soy yo, cuida mucho los detalles y me fijé en él desde que salió de Operación Triunfo. Me gusta acompañarle en este viaje de un primer trabajo discográfico que da mucho vértigo".

El videoclip dirigido por Salva Musté (Malú, Ana Guerra...) convierte un karaoke japonés en una alocada noche de fiesta donde los artistas se mezclan entre seres de fantasía que acaban acorralando a los cantantes y se convierte en una matanza de confeti de color.

Con este nuevo single, Ricky Merino cierra el ciclo de presentar temas en solitario, y junto a nuevas canciones compuestas con artistas como Alberto Jiménez (Miss Caffeina) o Nacho Canut, lanza su primer álbum Ricky Merino. El disco saldrá a la venta en formato físico y digital el 26 de noviembre, 3 años después del lanzamiento de su primer single, Míenteme, tras la salida de la academia de Operación Triunfo.

El cantante, presentará su álbum en solitario compaginando su participación como protagonista de Ghost, el musical en la Gran Vía de Madrid y la emisión del programa Language of love para la cadena nacional británica Channel 4, del que es presentador.

Este es el listado de canciones de Ricky Merino: