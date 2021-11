Leiva tiene nuevo fichaje femenino como colaboradora para ‘Histéricos’

Apenas faltan dos semanas para que el nuevo proyecto discográfico de Leiva vea la luz. Cuando te muerdes el labio es una aventura musical en clave femenina con la que el solista madrileño ha querido festejar su amistad con más de una decena de amigas que forman parte de escena nacional.

Pero por si las 14 colaboraciones no fueran suficiente para sacudir la actualidad musical, el intérprete de Alameda de Osuna ha añadido un fichame más a su lista de colaboradoras. Si en Histéricos había presentado a Ximena Sariñana como su 'partenaire' oficial, para su próxima presentación en directo ha confirmado a Rozalén.

"Echando un cantecito con mi compañerita @rozalenmusic en Florida, antes de salir para Las Vegas a los @latingrammys. ❤️ #Histericos #CuandoTeMuerdesElLabio" posteaba Leiva en su perfil oficial de Instagram donde dejó un vídeo en acústico de su interpretación con la solista.

"Qué regalo!!! 😭 Te espero para echarle a la ruleta 💃🏻" le respondía Rozalén celebrando una colaboración que han presentado de forma acústica a través de las redes sociales. Y lo bueno de componer para una voz en femenino es que por norma general con otra voz femenina encaja ala

"Yo siempre quise hacer un disco con una mujer. Honestamente siento que mi voz suena mejor con la voz de una chica. Me gusta mucho la musicalidad" nos contó Leiva durante un encuentro con LOS40 Global Show en Lithica antes de su showcase previo a LOS40 Music Awards 2021 Illes Balears.

"No tiene ningún carácter de bandera, a pesar de que yo soy absolutamente feminista. Es un disco en el que me quiero juntar con amigas a cantar. En un vuelo me di cuenta de que el noventa por ciento de canciones de las que estaba escuchando era de esa generación de amigas latinoamericanas. Me apeteció egoístamente juntarme con ellas" nos confesaba.

De momento ni Leiva ni Rozalén están confirmados como actuación en la ceremonia de entrega de los premios Grammy Latinos que se celebrarán en la madrugada del próximo 19 de noviembre (en horario español) en Las Vegas (Nevada, Estados Unidos).

Pero antes de que llegue esa gala, el músico madrileño ha confirmado el estreno de un nuevo sencillo incluido en su nuevo disco: "El 17 de noviembre se publica “Flecha”, canción con mi compañera @elsayelmar! 🏹 Ya está disponible la opción de pre guardar la canción, y escuchar los primeros segundos! 🔥Link en la bio! 📸 videoclip #Flecha by @crisgris & @caroyei #CuandoTeMuerdesElLabio"