Camilo confiesa a qué destinó el primer dinero que ganó con la música

Camilo se ha convertido en uno de los grandes nombres de la industria musical no solo en Latinoamérica sino también a nivel internacional gracias a colaboraciones como la que le ha unido a Shawn Mendes. Sus composiciones han sonado, suenan y seguirán sonando durante años por todo el mundo pero no siempre el colombiano fue una estrella de talla mundial.

El solista es uno de los compositores e intérpretes de mayor calado en la actualidad. Lo avalan sus increíbles melodías en canciones como Vida de Rico, Bebé, Millones, Favorito, Tutu, Ropa cara... y también los datos. Sus vídeos arrasan en Youtube y cada single que saca se convierte en un hit viral.

A través de un encuentro con sus fans que celebró en su canal de Youtube, el músico estuvo hablando sobre su vida personal y cómo su carrera artística la había cambiado por completo. Durante horas el intérprete estuvo recordando sus orígenes.

En el vídeo llamado Camilo como nunca antes lo habías visto (A day in the Live:: Camilo), el colombiano quiso recordar el momento exacto en el que su carrera musical comenzó a despegar y lo que consiguió hacer con el dinero que ganó dedicándose a la música.

Fue su triunfo en Factor X lo que catapultó su nombre y le abrió las puertas de la música para posteriormente realizar eventos familiares como las populares fiestas de 15 años con el que se celebra la mayoría de las jovenes colombianas.

Camilo reveló qué hizo con el dinero que recibió en su primer pago como cantante: “Creo que fue después de presentarme en el reality Factor X, que fuimos a una fiesta de 15 años, creo que fue en Cúcuta, tocamos ahí y me llegó mi primer pago. No me acuerdo cuánto fue, pero recuerdo que no fue mucho, fue algo chiquito, pero poder sumar a mi casa en ese momento fue algo que me daba mucha ilusión, mi afán era ‘quiero ayudar a mis papás’, entonces yo era ‘juepucha, juepucha’ y cuando llegó la platica fue una felicidad".

¡Es para comérselo! Nada extraño si escuchamos sus composiciones o si descubrimos otros detalles que tuvo con sus seres queridos. Por ejemplo, el cantante también confesó que el primer regalo que le dio a su esposa Evaluna Montaner fue una caja llena de muñequitos hechos en papel con la técnica origami.