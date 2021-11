Elton John y Dua Lipa, Adele, Ana Mena y Rocco Hunt plantarán cara a Ed Sheeran en la lista

Vuelve el concurso más potente de la radio española: LOS40 Sobres. Este sábado en #Del40al1CocaCola regresan los premios por valor de 40.000 € (ordenadores iMac, iPhones 13 PRO, PlayStation 5, smart TVs, relojes inteligentes, bicicletas y patinetes eléctricos, dinero en efectivo…) y un bote de 30.000 €. ¡Cuando decimos que es el más potente no exageramos! Desde las 10 de la mañana (9 en Canarias) tendréis la oportunidad de participar y optar a estos fantásticos regalos.

#Del40al1CocaCola / LOS40 Sobres

Si eso ya de por sí basta para generar emoción, los intríngulis de la lista no se quedan atrás. El sábado pasado asistimos a un golpe de mano por parte de Ed Sheeran, que logró el número uno con Shivers y la subida más fuerte (al #3; +8) con Bad habits. ¿Quién será el guapo o la guapa que se atreva a quitarlo de ahí? Lo van a intentar Justin Quiles, que está en el #2 con Loco; Adele, en el #4 con Easy on me; Ana Mena y Rocco Hunt, en el #5 con Un beso de improviso; Elton John y Dua Lipa, en el #6 con Cold heart PNAU remix; y Nil Moliner, que ya está en el #7 con Libertad.

Natalia Lacunza, invitada VIP

La invitada de Tony Aguilar en el programa será una artista nacional en la que están puestas todas las miradas: Natalia Lacunza. La pamplonica charlará con Tony de su gran momento y dará su Voto VIP a su canción favorita de la lista. Estamos seguros de que, conociendo lo exigente que es con la música, lo va a tener difícil para elegir entre tantos buenos temas.

Rosalía y The Weeknd por un lado y Fiti & Fitipaldis por otro integran el contingente de candidatos. La catalana, después de hechizarnos en la gala de LOS40 Music Awards, puede regresar a la lista con La fama, en el que colabora un Abel Tesfaye que podría hacer doblete (sigue en el chart con Take my breath). El rockero bilbaíno se postula con Cielo hermético, que podría engrosar la cuota de rock en el ranking, donde también están Leiva, Dani Martín, Pignoise y los italianos Måneskin. Veremos si los apoyos recibidos con el HT #MiVoto40 son suficientes para abrirles paso.

Aquellos que llaméis al 902 39 40 40 para votar en antena recibiréis a cambio el BluRay de Capitán América Civil War (seguimos en el mes de Marvel, en el que estamos regalando películas de la insigne factoría de héroes y heroínas). Y aunque pudiera parecer que con todos estos alicientes no hace falta nada más, no es así: tendremos La Máquina del Tiempo, nuevos candidatos, noticias…, y los ingredientes habituales que nos hacen ser el programa con más oyentes de la radio musical en España. ¡Hasta el sábado!