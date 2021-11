Elsa Ruiz anuncia que se retira de la televisión tras hacer público su intento de suicidio

Elsa Ruiz ha atravesado este pasado martes su noche más difícil en televisión tras anunciar que abandona temporalmente la pequeña pantalla, las redes sociales y cualquier actividad pública para ingresar en el área psiquiátrica de un hospital. Una decisión que ha tomado después de haber intentado suicidarse hace dos meses, tal y como ella misma ha desvelado en el plató de Sobreviviré.

“No estoy pasando una etapa buena emocional ni psicológicamente. Estoy con depresión y ansiedad tratándome con psiquiatra, medicación y de más, pero llevo un tiempo en el que la cosa no mejora”, comenzó a revelar la cómica, visiblemente afectada y antes de relatar el testimonio con el que dejó sin palabras a todos sus compañeros de plató: “Hace dos meses intenté suicidarme tomándome dos blíster de pastillas y estuve ingresada. El domingo pasado tuve que ir a urgencias porque tuve varios ataques de ansiedad que no lograba bajar”, expresó la monologuista.

La colaboradora ha explicado que, a raíz de este episodio, una doctora le sugirió la idea de quedarse ingresada en un centro especializado y que, finalmente, ha decidido hacerle caso y recibir la ayuda de los profesionales pertinentes.

Como causa principal del malestar de su salud mental, Elsa Ruiz ha señalado una causa como responsable: el odio en las redes sociales. “Todo esto viene porque desde hace año y pico sufro un acoso en redes que no termina de bajar y me ha afectado mucho en lo personal”. Un tema sobre el cual ha hecho hincapié en un llamamiento para que las plataformas pongan medidas restrictivas que terminen con los haters. “La mayor causa de mortalidad entre jóvenes es el suicidio. Es horrible, yo lo he intentado y no quiero que nadie lo tenga que intentar", decía sin poder contener las lágrimas.

Así, Elsa Ruiz se une a los rostros famosos que han alzado su voz en defensa y como concienciación de la importancia de la salud mental. Un asunto que han puesto en relieve recientemente antes que ella rostros como Ángel Martín, que acaba de publicar un libro en el que narra su experiencia tras sufrir un brote psicótico; o María Isabel, que se retiró de la música para solventar sus problemas de ansiedad y que, precisamente, ha servido de ejemplo a Elsa Ruiz.

Nagore Robles muestra su apoyo a Elsa Ruiz

Sin poder evitar llorar, Nagore Robles, la presentadora del espacio de MiTele Plus, ha querido brindar su apoyo a la colaboradora con estas palabras: “Estoy muy orgullosa de que hayas decidido ponerte en manos de profesionales, es una valentía por tu parte, de ser muy responsable. Hay veces que hay que ponerse en manos de profesionales para salir adelante. Que lo hayas hecho me deja mucho más tranquila”, le ha dicho a Elsa Ruiz.