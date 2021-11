Dwayne Johnson (The Rock) le hace un regalo a un fan valorado en más de 100.000 euros

Dwayne Johnson, conocido popularmente como The Rock (La Roca), además de ser una de las estrellas más carismáticas del cine, un fenómeno de Instagram e impresionante físicamente, está considerado el actor mejor pagado del mundo. Será precisamente por eso por lo que ha podido permitirse dejar sin palabras a uno de sus fans con el increíble regalo que le ha hecho.

El protagonista de Alerta Roja, la última superproducción de Netflix junto a Ryan Reynolds y Gal Gadot, ha publicado un vídeo en sus redes sociales en el que muestra paso a paso cómo fue el camino hasta encontrar a un admirador al que le regaló, nada más y nada menos que, ¡su propio coche!

La gran sorpresa de La Roca a un fan en un cine

No han sido pocas las veces en las que Dwayne Johnson ha demostrado públicamente que los rumores sobre su simpatía deben ser ciertos y esta ha sido una de ellas. La Roca invitó a un grupo de fans a disfrutar de su última película en un cine para dar una sorpresa a uno de ellos en concreto: Óscar Rodríguez, un veterano de la marina que, a día de hoy trabaja como entrenador personal. Pero no solo eso, también es líder de iglesia, se encarga de los cuidados de su madre de 75 años y proporciona ayuda a mujeres que han sido víctimas de violencia de género. “Tu historia realmente me conmovió porque escuché que eres un entrenador personal, siempre positivo, motivador y optimista (…) Haces muchas cosas buenas por los demás”, le ha dicho el intérprete.

Y han sido precisamente todas esas buenas acciones las que ha querido compensar. Mientras el seguidor no salía de su asombro, lo que jamás hubiera imaginado es que aún le esperaba una sorpresa mayor. Tras la película, Dwayne Johnson le pidió que fuera con él a su coche y allí le pidió que leyera una nota que había dentro: "Gracias por tus servicio. Disfruta de tu nueva camioneta". "Pensaba que esta era tu camioneta", le dijo el fan, a lo que el actor respondió: "Pero ahora es tuya (…) "Te mereces mucho más que todo esto", añadió La Roca.

Puedes ver el vídeo completo del emotivo momento, ya que, el intérprete lo ha compartido en su Instagram.

Por si esto fuera poco, cabe decir que no se trata de cualquier coche, sino del suyo propio real. Dwayne Johnson le explicó que él inicialmente quería regalarle el Porsche Taycan de la película Alerta Roja, pero no fue posible y que, por eso, decidió obsequiarle con su propio vehículo, un coche que se personalizó especialmente cuando lo compró y que está valorado en 150.000 euros.