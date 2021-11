Doja Cat estalla contra la industria: “Me siento presionada para hacer mie*** como esta”

El éxito y el dinero no siempre traen la felicidad. Al menos eso es lo que ha expresado Doja Cat durante un Instagram Live del que se han hecho eco decenas de cuentas. Durante ese evento, la artista que está arrasando en los últimos dos años gracias a hits como Say so ha estallado contra la industria musical y con la promoción en los medios.

"Quiero decir que hacer música en una sesión es algo que me encanta. Amo esa mie***. Pero no lo he hecho en los últimos 5 años más o menos. Estoy haciendo toda esta mie*** que no quiero hacer. No quiero tomarme pu*** fotografías. Como... sí... planear una sesión fotográfica es divertido. Capturar un concepto, una idea visual, algo así me encanta. Amo la moda" empezó explicando la solista.

Pero Doja Cat no se cortó ni un pelo a la hora de ponerse a criticar las tareas que no le gustan demasiado y que estan asociadas a la música como las ceremonias de entrega de premios (recientemente ha recibido casi una decena de nominaciones) o las entrevistas promocionales.

"¿Hacer toda esta mierda símplemente porque tengo que hacerla? No. ¡No! ¡Ni hablar! Pero me siento presionada para hacer mie*** como esta que no quiero hacer. Quiero estar en casa. Quiero divertirme tocando, quiero hacer música. Quiero jugar a los malditos videojuegos. No quiero hacer esta mier*** que me molesta" asegura Doja Cat.

La artista, que ha estado involucrada en algunas polémicas por sus palabras publicadas en ocasiones en los medios, reconoce que no disfruta nada de la promoción: "No quiero hacer entrevistas. No quiero responder las mismas preguntas una y otra vez. Cada maldito día. Todos los días me dicen que tengo que sentirme productiva pero hacer todo esto me hace sentir improductiva. Lo siento, las preguntas son improductivas. Que os j**an, que os j**an, que os j**an. Lo odio".

A Doja Cat le sigue sonriendo la vida gracias a los éxitos conseguidos con su música. Después de un 2020 que supuso su despegue total en la fama con su disco Hot Pink y temas como Say So, volvió a pisar fuerte desde el comienzo del año 2021. Nuevo álbum lleno de colaboraciones de altura, y canciones que volvieron a lo más alto de las listas como Kiss Me More, que también supo lo que es alcanzar el número 1 de LOS40.

Planet Her incluye temas con artistas tan importantes como The Weeknd, Ariana Grande, SZA o Young Thug. Y pese a su reticencia ha sabido promocionarlo como debía. Aunque parece que ha llegado a un límite en el que ya no parece soportarlo más.