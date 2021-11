Alesso, Carl Cox, David Guetta, Kygo, Martin Garrix y más, al Ultra Music Festival 2022

Ultra Music Festival, uno de los mayores festivales de música electrónica en suelo estadounidense y con shows repartidos por todo el mundo, ha confirmado su regreso tras suspender casi la totalidad de sus ediciones en los dos últimos años por culpa de la pandemia. Y lo hace por todo lo alto anunciando a Alesso, Carl Cox, David Guetta, Kygo, Martin Garrix y más para su edición de 2022.

La organización de este popular y multitudinario evento de música electrónica ha desvelado los primeros detalles de la nueva edición de Ultra Miami en su habitual lugar de celebración: Bayfront Park. El festival ha lanzado la primera fase de anuncios oficiales que incluyen la primera parte del cartel, la fecha y el lugar de celebración.

Como decía, UMF 2022 regresa al Bayfront Park del 25 al 27 de marzo de 2022. El evento fomentará una visión compartida de coexistencia sostenible en el corazón del centro de la ciudad, para demostrar que Miami sigue siendo la capital mundial de la música dance.

Y para ello nada mejor que toda una constalación de estrellas de la música electrónica que harán las delicias de millones de seguidores de todo el mundo que podrán disfrutar en vivo de este esperadísimo show ausente de nuestras agendas en los últimos dos años.

Ultra Music Festival contará con las actuaciones Ada, Beyer, Afrojack, Alesso, Alison Wonderland, Amelie Lens, Armin Van Buuren, Boris Brejcha, Camelphat, Carl Cox, David Guetta, DJ Snake, Fisher, Gareth Emery, Illenium, Javz Nghtmre, Joseph Capriati, Knife and Party, Kygo, Madeon, Martin Garrix, Nicky Romero, Nina Kraviz, Oliver Heldens, Oliver Tree, Pendulum, Sasha John Disgweed, Seven Lions, Slander, Sofi Tukker, Sudden Death, Tale Of Us, Tiesto, Timmy Trumpet, Vintage Culture and Claptone y Zeds Dead.

Desde Ultra Music Festival han anunciado además que uno de los artistas más emblemáticos de la música electrónica será el encargado de cerrar el festival el domingo. Sin embargo, aún no han revelado la identidad del mismo. En las próximas semanas saldremos de dudas ya que nuevos detalles serán confirmados a medida que nos acerquemos a la fecha de celebración del festival.

Los tickets para estar presentes en esta nueva edición de UMF en Miami ya están a la venta. Miles de amantes de la música electrónica ya cruzan los dedos para que por fin pueda celebrarse la 22ª edición de este festival en Bayfront Park después de que en los últimos años se trasladara a Virginia Key Beach Park y a Miami Marine Stadium.