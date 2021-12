Billie Eilish confiesa que mintió y sufrió una crisis de identidad en su entrevista anual con Vanity Fair

Es ya una tradición. Casi como poner el árbol de navidad / belén o tomarse las 12 uvas con las campanadas. Pero en este caso lo celebramos en noviembre. Por quinto año consecutivo, Billie Eilish ha contestado a las preguntas de la revista Vanity Fair en su habitual entrevista anual. Y lo ha hecho dejando interesantes titulares y declaraciones sorprendentes.

Porque no suele ser habitual que un artista se muestre tan sincero a la hora de ver sus anteriores entrevistas promocionales. De hecho en los últimos años, la cantante ya dejó claro que su yo con 15-16 años era demasiado inmaduro.

Pero en esta ocasión Billie Eilish no ha 'regañado' a su yo adolescente sino a su yo de hace apenas 365 días. La intérprete que acaba de publicar su segundo álbum de estudio, Happier than ever, ha asegurado que el pasado año mintió y que estaba sufriendo una crisis de identidad.

Billi Eilish: Same Interview The Fifth Year es el nombre de esta pieza de más de 22 minutos en las que la compositora coincide con muchas de las respuestas de años anteriores (sus mejores amigos, su principal apoyo....) pero en el que las 'discordancias' llaman poderosamente la atención.

"Dios, esa chica estaba atravesando una crisis de identidad. ¡Ay Dios mío! Puedes verlo en mis ojos. Mi actitud solía ser, bueno, no puedo salir... Me asusté. En el último año me he abierto a ello. Realmente me siento agradecido por eso" confesaba la artista.

Una impresión de la que ya dejó algunas pinceladas el pasado año: "Hace años estaba insegura sobre dónde estaba. Sentía iempre que tenía que demostrar quien era, pero me gusta cómo lo hice y me gusta ser quien soy. Durante un tiempo tuve una crisis de identidad donde hice promo en programas de radio y me sentí como si estuviera fingiendo ser Billie Eilish. Como si sintiera que no me estaba mirando a mí misma como si fuera yo misma. Me ocurrió varias veces en programas y entregas de premios: me sentía como una parodia".

La perspectiva de la fama y de no salir a la calle sin poder evitar ser reconocida se ha dado de frente con la pandemia con una Billie Eilish más madura que ya sale y hace lo que quiere a nivel público y que reconoce que pese a lo que dijo, sí ha sentido la presión del éxito y sí le ha importado. Nos mintió...

El proceso de creación de su vestido de Óscar de la Renta para la gala MET, los principales logros musicales y extra musicales de la cantante durante este año, el importante peso que su familia sigue teniendo en su vida diaria y hasta sus tres nuevos tatuajes con respecto a años anteriores centraron la conversación.

Y es que uno de los secretos mejor guardados de Billie Eilish es esa tinta que ya cubre su piel: su nombre en el pecho, un dragón en uno de los costados laterales y tres hadas que la 'protegen' en la muñeca de la mano izquierda.